Eide om krigens reglar: – Viss vi meiner det i Ukraina, må vi meine det i Midtausten

Russlands president Vladimir Putin bidrog til å samle Vesten då han gjekk til krig mot Ukraina i fjor, og vestlege land har stått stødige i si støtte til det ukrainske folket.

Men etter at verdas merksemd har vendt seg bort frå Ukraina og mot krigen i Midtausten, er utanriksminister Espen Barth Eide no uroa for at den nærast unisone støtta til Ukraina kan smuldre opp.

Dette meiner utanriksministeren kan henge saman med korleis Vestens tilnærming til krigen mellom Israel og Hamas kan bli oppfatta, og at Vesten kan ha mista noko av sin tillit:

– Vi ser no ei større splitting mellom landa som støtter Israel, og det store fleirtal som opplever at det er sterke «dobbelstandardar», og at ein i altfor liten grad forstår det palestinske perspektivet, seier Eide til NRK.

Kritikk mot «dobbelmoral»

Vesten har den siste tida blitt kritisert for å operere med ulike normer i Ukraina og i Midtausten, både av privatpersonar på sosiale medium og av statsleiarar verda over.

Då politikarar frå land i Europa og Midtausten møttest i Egypt i oktober for å diskutere krigen mellom Israel og Hamas, gjekk Jordans konge Abdullah hardt ut mot Vesten:

– Kvar som helst elles, ville angrep på sivil infrastruktur, bevisst utsvelting av ei heil befolkning med mat, vatn, grunnleggande nødvendigheiter, bli fordømt.

– Internasjonal lov mister all verdi viss ho blir implementert selektivt.

Den jordanske kongen fekk støtte frå fleire arabiske leiarar, mellom anna Egypts president Abdel Fattah al-Sisi og Saudi-Arabias utanriksminister Faisal bin Farhan al-Saud.

Eide er no redd for at det har spreidd seg ei oppleving av at palestinske liv ikkje er like viktige som israelske, og kallar det «ei farleg oppleving».

FNs generalsekretær António Guterres og Egypts president Abdel Fattah al-Sisi under toppmøtet «Cairo peace summit» i oktober. Foto: Egypts presidents pressekontor / AP

Også fleire Nato-land har kritisert Israels krigføring i Gaza, mellom anna Canada, Spania og Frankrike, som har bedt Israel om å respektere folkeretten, ifølge The Guardian.

Kan rokke ved støtta til Ukraina

Tysdag og onsdag er utanriksministeren i Brussel for å møte sine kollegaer i Nato. Både krigen i Ukraina og Midtausten er på agendaen.

I forkant av møtet tysdag, uttrykker Eide bekymring både rundt inntrykket av at Vesten opererer med to normer – og at dette i verste fall kan rokke ved støtta til Ukraina:

– Vi må ta aktive grep for å vise at dei normene vi står opp for, gjeld uavkorta og uansett kven som bryt dei, seier Eide, og viser til både humanitærretten og folkeretten.

Utanriksminister Espen Barth Eide vil samtale med USAs utanriksminister Antony Blinken tysdag, der dei mellom anna skal diskutere krigen i Midtausten og moglegheitene for tostatsløysing. Foto: Saul Loeb/Pool / AP

Må også kritisere land som står oss nær

Kva ord som blir brukt for å skildre ein krig, er viktige.

Utanriksministeren er tydeleg på at ein ikkje må vike frå å kritisere land, berre fordi ein normalt står dei nær:

– Det er ikkje spesielt krevjande å kritisere nokon ein i utgangspunktet er imot for å bryte reglane. Det er meir krevjande når det er land ein normalt står nær. Men desto viktigare er det då å seie frå. I internasjonal politikk er ikkje normene sterkare enn praksisen dei fører til.

– Viss vi meiner det i Ukraina, må vi meine det i Midtausten, seier Eide.

Til NTB presiserer utanriksministeren at Israel har rett til å forsvare seg, men at Israels krigføring i Gaza har vore i strid med humanitærretten.

– Det å halde ei heil sivilbefolkning på 2.3 millionar menneske utan vatn, straum, medisinar, mat og drivstoff i mange veker, er i strid med humanitærretten. Og vi opplever at så mange drepne, så mange barn, så mange sivile, ikkje er proporsjonalt i forhold til formålet.

– Når vi seier dette om russisk oppførsel i Bakhmut, så vil det vere rart om vi ikkje seier det om israelsk oppførsel i Gaza by, påpeiker utanriksministeren.

Ukraina er uroa

No er Ukraina uroa for at den sosiale splittinga og den svekte merksemda rundt krigen i Ukraina, kan føre til ei lågare støtte framover.

Ukrainas president Zelenskyj har ved fleire anledningar uttrykt bekymring rundt at krigen i Ukraina har fått svekt merksemd. Utanriksminister Dmytro Kuleba har skulda Russland for å støtte Hamas, nett fordi krigen i Midtausten stel merksemd frå Ukraina.

Eide er einig i at alle som ønsker å svekke Vestens makt og innflytelse, no gnir seg i hendene over situasjonen. Men han er tydeleg på at Noregs støtte til Ukraina, er urokkeleg:

– Eg har snakka med Kuleba. Vår støtte er uavkorta og langsiktig.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg anerkjente tysdag at det vil bli ei utfordring å sikre at støtta til Ukraina vil halde fram, men at Nato uansett står ved dei:

– Det er vår plikt å sørge for at Ukraina får dei våpena dei treng. Det hadde vore ei tragedie viss Putin vinn, ikkje berre for Ukraina, men også for oss, sa han.