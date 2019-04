Sirdal kommune innfører en ny regel: Det kristne skolelaget får ikke lov til å servere mat på møtene sine ved Tonstad skule.

Hensikten er å hindre at skolelaget bruker «lokkemat» for å øke deltakelsen på andaktene, skriver avisa Dagen.

Bakgrunnen for forbudet er at en av foreldrene ved skolen skal ha reagert på at det foregikk forkynnelse ved skolen. Nå er det bestemt at skolelaget får fortsette å ha møtene sine, men uten servering.

Biskopen: – Hvor skal grensen gå?

Biskop Stein Reinertsen i Agder og Telemark bispedømme sier til NRK at bolleforbudet er underlig.

– Vi er her inne på en vei som blir vanskelig å håndtere. For hvor skal grensen gå? Er det greit å lokke med musikk? Hva med vafler? La oss heller dyrke kreativiteten slik frivillige organisasjoner gjør for å vekke interesse, sier Reinertsen.

Biskop Stein Reinertsen i Agder og Telemark liker dårlig det han oppfatter som stadig økte begrensninger i religiøs utfoldelse. Foto: Elise Rønnevig Andersen / NRK

Biskopen mener religiøse organisasjoner er en berikelse enten det gjelder muslimer, kristne eller hinduister. Eller for den saks skyld Human-Etisk-Forbund.

– Et samfunn som prøver å begrense deres utfoldelse gir oss alle et fattigere liv, mener Reinertsen.

Biskopen sier han vil ta opp problemstillingen i de regelmessige møtene han har med utdanningsdirektøren i Agder.

– Dette er fornuftige folk, jeg regner med vi skal klare å komme til en løsning, sier Stein Reinertsen.

Biskopen mener det viktigste likevel er at de kristne møtene på skolen får fortsette – med eller uten lokkeboller.

Statsråd: – Senk skuldrene

Kjell Ingolf Ropstad, barne- og familieminister (KrF), sier til NRK at han vanskelig kan se noe negativt i at elever engasjerer seg i frivillig arbeid, og serverer bakst til medelever.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Jeg synes vi skal ha såpass tiltro til ungdommene våre at vi stoler på vurderingsevnen deres, også i møte med lukten av boller.

KrF-lederen mener det ikke er noen grunn til å frykte at elever møter på tro og religion i hverdagen.

– I verste fall lærer de noe om hvordan tro praktiseres av sine jevnaldrende. I møte med menneskers tro vil jeg oppfordre til mindre nervøsitet og større nysgjerrighet. Det tror jeg både skoler og samfunnet har godt av, mener Ropstad.

– Ingen skal føle seg presset

Sirdal kommune forklarer matforbudet med konkrete episoder ved skolen.

– Det har vært en praksis at de har hatt med seg bakervarer og gått gjennom skolens korridor på vei til klasserommet hvor de har lagsmøte, forklarer Anita Heiaas Haugen, enhetsleder for skole i Sirdal kommune til Dagen.

– Det kan gi et ekstra insentiv til å delta på lagsmøtet. Jeg sier ikke at dette har skjedd, men vi er redde for at det kan oppfattes slik, fortsetter Haugen.

Karl-Johan Kjøde i Laget.

Hun understreker at kommunen er opptatt av at ingen elever skal føle seg presset til å delta på et kristent møte.

– Krampaktig

Lederen for Laget nasjonalt, Karl-Johan Kjøde, er helt uenig i forbudet.

– Dette er så spesielt at jeg ikke vet hva jeg skal si. Kan de få lov å ta med mat som ikke lukter? Det viser jo hvor krampaktig og lite gjennomtenkt denne regelen er, sier han til Dagen.

Møtene skjer i et lukket klasserom i matpausen.

Saken er oppdatert mandag kveld med kommentarer fra biskopen og KrF-lederen.