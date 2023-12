Ekspertar trur ny forsking vil gi fleire koronavaksinerte erstatning for seinskadar

– Eg trur at me i framtida vil få fleire svar på kva som kan vera biverknader ein kan forklara har samanheng med koronavaksinen. Då får me læra av det. Så får me sjå om me bør gjenopna gamle avslag fordi ny kunnskap tilseier at det likevel er ein samanheng.

Det seier avdelingsdirektør Anne-Mette Gulaker i Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Dei har gitt meir enn dobbelt så mange avslag som medhald til menneske som har søkt om erstatning for kortvarige eller langvarige biverknadar etter koronavaksinering.

Ny forsking kan endra den statistikken.

– Då kan det henda tala forandrar seg, men det veit me ikkje no. Det viktigaste me skal vurdera, er om det er mogleg å forklara ut frå medisinsk og biologisk kunnskap at vaksinen kan ha gitt desse typane plager, seier Gulaker.

Også seniorrådgjevar Pernille Harg i Statens legemiddelverk reknar med at fleire biverknadar vil bli vitskapleg påvist.

– At det framleis kan dukka opp nye biverknadsproblem, kanskje særleg for langvarige plager, reknar me som sannsynleg.

Anne-Mette Gulaker i Norsk pasientskadeerstatning reknar med at fleire biverknadar av koronavaksinen kjem til å bli vitskapleg påvist og dermed gi rett til erstatning. Foto: NPE

Erstatning for biverknadar etter koronavaksine Ekspander/minimer faktaboks 1573 personar i Noreg har søkt om erstatning på grunn av biverknader/seinskader etter koronavaksine, ifølge Norsk pasientskadeerstatning pr 1. oktober 2023.

321 av dei har til saman fått vel 15 millionar kroner i erstatning.

694 har fått avslag. ​​​​​Resten av søknadane er ubehandla eller trekte tilbake.

Det er stor forskjell på kor lang tid det tar før ein får svar på erstatningssøknaden. Saker om mensturasjonsforstyrring/bløding i underslivet går raskt, kanskje på berre eit par månadar. Vanskelege vurderingar tar eitt år eller meir.

Også erstatningsbeløpa varierer kraftig. Reglane i lova seier at ein først og fremst skal få dekka tapa og utgiftene ein har fått som følge av ein skade.

Mange har fått nokre få tusen kroner til å dekka auka behov for bind ved menstruasjonsforstyrringar.

Det kan også bety erstatning for tapt arbeidsinntekt no og i framtida. I tillegg kan ein også få erstatning for tapt livskvalitet.

I alvorlege tilfelle, til dømes viss ein ung forsørgar har mista livet, kan erstatningsbeløpet blir svært stort. Kjelde: Norsk pasientskadeerstatning

Åtte tusen mistenkte alvorlege tilfelle

Trass i mange avslag, meiner Gulaker erstatningsordninga er god.

– Regelverket for vaksineskadar og erstatning, er romsleg i forhold til å ta vare på dei som eventuelt får ein biverknad. Det vil eg seia er ei god ordning. Utfordringa med koronavaksinane er at det framleis går føre seg veldig mykje forsking om biverknadar.

Totalt har helsepersonell eller pasientar meldt inn over 8000 tilfelle av mistenkte alvorlege biverknader etter koronavaksinasjon i Noreg.

– Heldigvis har ein del av tilfella gått bra, slik at det kanskje ikkje er aktuelt å søka om erstatning, seier Gulaker.

1573 koronavaksinerte nordmenn har søkt om erstatning for lang- eller kortvarige biverknader. Så langt har 321 fått medhald og 694 avslag. Foto: Morten Waagø / NRK

Nokre nøkkeltal om korona og koronavaksine Ekspander/minimer faktaboks Sidan starten av koronapandemien: 6152 koronarelaterte dødsfall i Noreg er registrert, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) 7. desember 2023.

Det tilsvarer om lag 1,1 promille av folketalet i landet.

272 dødsfall som kanskje var relaterte til koronavaksine, er melde inn, ifølge Statens legemiddelverk 21. september 2023. Tidsmessig samanfall treng ikkje å bety at vaksinen var årsak.

Ca. 4,35 millionar nordmenn har tatt minst éin vaksinedose. 4,0 millionar har tatt to doser. 3,0 millionar har tatt tre doser.

8052 tilfelle av mistenkte moglege alvorlege biverknadar av koronavaksine er melde inn, ifølge legemiddelverket 21. september 2023.

Det tilsvarer om lag 1,9 promille av dei vaksinerte og 1,5 promille av folketalet i landet.

1573 personar har søkt om erstatning på grunn av biverknader/seinskader etter koronavaksine, ifølge Norsk pasientskadeerstatning pr 1. oktober 2023.

321 av dei har til saman fått vel 15 millionar kroner i erstatning. 694 har fått avslag. ​​​​​Resten av søknadane er ubehandla eller trekt tilbake.

Støtteforeining

NRK fortalde siste veke om den nyoppretta støtteforeininga VaxVeritas for koronavaksineskadde, som Karl-Erik Hordnes har tatt initiativ til.

Forsikringane frå styremaktene om at koronavaksinen er trygg og effektiv kalla han ein hån mot dei som har fått seinskadar.

– Den manglande oppfølginga frå helsestyresmakter, og manglande anerkjenning gjennom pasientskadeerstatning, er heilt skandale og ei stor ansvarsfråskriving, meinte han.

Karl-Erik Hordnes er 60 prosent sjukmeld sidan han tok koronavaksinen for to år sidan. Han har starta støtteforeininga VaxVeritas. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholdt forsikra at både helsedepartementet og resten av Helse-Noreg tar og skal ta vaksineskadde på alvor.

– Men eit krav for å få erstatning er at ein kan visa ein sannsynleg samanheng, sa han.

– Bagatellisert

Vurderingar om pasientskadeerstatning byggjer i stor grad på kva legemiddelverket har sagt om sannsynlege årsakssamanhengar generelt.

– Viss dei seier at det er ein årsakssamanheng, så er det sjølvsagt veldig interessant for oss. Men me vurderer også det enkelte saka heilt individuelt, sjølv om ikkje legemiddelverket har konkluderte den eine eller den andre vegen, seier Gulaker.

– Opne om biverknadane

Den nyaste rapporten frå legemiddelverket om biverknadar etter koronavaksine er frå 21. september.

Den vanlegaste grunnen til at folk får erstatning, er menstruasjonsforstyrringar. Blant andre seinskadar der koronavaksine er påvist som dokumentert mogeleg årsak, er hjartemuskelbetennelse og hjarteposebetennelse.

For tilstandar som ME, MS eller langvarig hovudpine er det ikkje vitskapleg påvist samanheng med koronavaksine.

– Den typen problemstillingar jobbar me framleis med å sjå på korleis det ser ut over tid, seier Harg i Legemiddelverket. Ho viser til Folkehelseinstituttet sine omfattande befolkningsundersøkingar.

Harg avviser at langvarige biverknader av koronavaksine har vorte underkommuniserte av styremaktene.

– Legemiddelverket har heilt sidan vaksinane vart tekne i bruk informert ope om alle meldingar me har fått om mistenkte biverknader. Me har følgt denne vaksinasjonen veldig tett heilt frå starten for å fanga opp signal om nye biverknader, og det gjer me framleis.

Pernille Harg i Statens legemiddelverk seier svært mange må bruka eit legemiddel før sjeldne biverknadar kan bli vitskapleg bevist. Foto: Caroline Roka

– Ikkje «forsøksdyr»

Ho seier det er vanskeleg å slå fast om det er årsakssamanheng eller ikkje.

– Det er ganske komplekse problemstillingar å finna ut av. Mellom anna fordi dei fleste i Noreg er vaksinerte, så me har få å samanlikna med. Samtidig har jo dei aller fleste også hatt covid-sjukdom – også dei vaksinerte. Og covid-sjukdom kan jo også gi denne typen langvarige symptom.

– Vart koronavaksinane utvikla og tatt i bruk så raskt at dei vaksinerte i praksis har vore «forsøksdyr» fordi vaksinane ikkje var testa nok på førehand?

– Nei. Me meiner tryggleiken var vareteke så langt det er mogleg. Men det er slik med legemiddel at det alltid vil vera mogleg at sjeldne nye ting kan oppstå.

– Sjeldne biverknader vil me jo først kunna sjå når veldig mange har brukt legemiddelet, seier Harg.