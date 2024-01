Dei fem største norske byane har inngått byvekstavtale saman med nabokommunane, fylkeskommunen og staten. Byregionane har forplikta seg til nullvekst i personbiltrafikken samanlikna med referanseåret 2019. Nullvekst er ein føresetnad for å få statlege midlar til satsing på kollektivtransport, gange og sykkel, vegutbygging og relevant byutvikling.

Spørsmål frå NRK til byane med byvekstavtale om nullvekstmål:

1. Kva er nullvekstmålet (årsdøgntrafikk = ÅDT) lokalt, og kva er ÅDT i dag?

2. Kva er gjennomsnittstaksten i dag, og kor store er bompengeinntektene ift det som var føresett og det som trengst?

3. Kva er elbilandelen og kor stor rabatt har elbil?

4. Kva er forventa trafikkutvikling fram til 2034 (evt. ein annan tidsperiode det er laga prognose for)?

5. Er det aktuell politikk å auka takstane, og korleis vil det evt. påverka trafikkutviklinga og dei samla bominntektene?

Svar frå Bypakke 3 i Oslo:

1. Samanlikna med år referanseåret 2018, var trafikken 0,3 % mindre i 2019, 7,1 % mindre i 2020, 4,9 % mindre i 2021 og 0,3 % større i 2022. tale for 2023 er ikkje klare.

Tala er basert på byindeksen for Osloområdet (korte køyretøy, under 5,6 meter). Frå 2018 var det 24 teljepunkt, frå 2021 83 teljepunkt. Sidan det har vore ei endring i teljepunkt, har me berre sett på prosentvis endring frå år til år og akkumulert endring frå 2018.

Tal for utvikling per månad i byindeksen har større uvisse. I oktober 2023 var trafikken 1 % mindre enn same månad i 2018.

2. Gjennomsnittstakst i dag er om lag 12 kr. Bompengeinntektene er i hovudsak som føresett. Samferdselsministeren endra i haust timeregelen for dei utan brikke/avtale. Det reduserer bompengeinntektene i Oslopakke 3 med om lag 400 millionar kr i 2024.

3. Det var 34,7 % lette elbilar av sum lette køyretøy i bomsystemet i 2022. Per november 2023 er andelen 42,8 %.

El-personbilar betaler 50 % av normaltakst.

4. Ved berekning av bominntekter føreset me ingen vekst i trafikk. Dette er i tråd med nullvekstmålet og historisk utvikling i bomsystemet.

Norconsult har i analyse for byvekstanalysen berekna at personbiltrafikken i Oslo og Akershus vil auka med 17 % fram til 2040, tilsvarande berekninga til NTP. Denne berekninga føreset berre vedtekne endringar og tek ikkje høgd for løpande endringar i til dømes kollektivtilbod, tilrettelegging for gong og sykkel eller eventuelle endringar i bomtakstar. Veksten bør derfor reknast som eit høgt anslag.

5. I 2022 vart det vedteke at bomtaksten skal aukast 1. januar 2024. Det gir ein gjennomsnittstakst på 12,2 kr. Det er berekna at det vil gi om lag 400 millionar kroner meir i bompengeinntekter i 2024, og at det vil redusera trafikken i bomsystemet med om lag 0,5 %.

Det er vidare planlagt at Oslopakke 3 skal reforhandlast våren 2024.

Svar frå Miljøløftet i Bergen:

Sjå nettartikkelen.

Svar frå Miljøpakken i Trondheim:

1. Personbiltransporten i miljøpakkeområdet for perioden januar - september 2023 var 3,8 prosent høgare enn same periode i 2019 (som er Miljøpakkens referanseår). Berekningane er henta frå «byindeksen» som er utvikla av Statens vegvesen. Byindeksen er hovudindikator for om me når nullvekstmålet.

2. Fastsett gjennomsnittstakst er på 8,0 kr i 2017-prisnivå (bompengeproposisjonen). Det tilsvarer 9,77 kr i 2023-prisnivå.

3. Det er 60 % rabatt for nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 1. Elbilandelen gjennom bom for takstgruppe 1 var i perioden januar-september 2023 på 35 prosent.

5. Det er nyleg gjennomført eit takstvedtak for Miljøpakken der takstane er justerte og miljødifferensierte takstar er innførte. Gjennom dei fastsette takstane blir gjennomsnittstaksten halden oppe på det nivået som er føresett i bompengeproposjosjonen.

4 og 5: Dette er noko me skal jobba med framover. Styret vårt har bede om ei sak om dette.

Svar frå Bymiljøpakken i Stavanger:

1. Nullvekstmålet i Bymiljøpakken er 210.000 i ÅDT. Gjennomsnittleg døgntrafikk er på 205.873 i oktober 2023. Til samanlikning var han på 203.338 oktober 2022 og 217.549 i oktober 2019.

2. Gjennomsnittstakst per passering i oktober er 12,5 kroner. Budsjettet føreset ei gjennomsnittsinntekt på 13,5 kroner per passering.

Brutto bompengeinntekter mot budsjett i 2023 er berekna til 975 millionar kroner. Sesongvariasjonane i 2019 er lagt til grunn for inntektsdel per månad. Bompengeinntektene per oktober viser eit negativt avvik på 36 millionar kroner sett opp mot revidert budsjett 2023.

Netto bompengeinntekter mot budsjett i 2023 er berekna til 854 millionar kroner, (jf. Revidert budsjett 2023). Netto bompengar per oktober er høgare enn budsjettert, og det er per no opparbeidd eit positivt avvik i samsvar med revidert årsbudsjett på om lag 40 millionar kroner.

Årsaka til differansen mellom brutto og netto er høge finansinntekter.

3. Elbilandelen utgjer no 33,5 prosent av alle passeringane i bomsnitta. I dag betaler nullutslippkøretøy 50% av taksten for fossile køyretøy. Frå 1.1.24 er taksten 70% av taksten for fossile køyretøy.

4. Ut frå berekningar frå Statens vegvesen er det venta at ein takst for nullutslippkøretøy på 70% gir i 2030:

- Reduserte tal bilturar med 1,7%

- Auka tal kollektivturar med 1%

- Auka tal gang- og sykkelturar med 1,2%

- Auka bominntekt på 18%

Meir informasjon finst på bymiljopakken.no, til dømes her og her.

Svar frå Tenk Tromsø:

1. Ut frå 12 tellepunkt var ÅDT totalt 155.670 i 2019 (referanseåret i byvekstavtalen).

Det vart inngått byvekstavtale den 30.10.23. Statens vegvesen sin første rapport blir klar i januar 2024. Då blir ÅDT for 2023 tilgjengeleg.

I vedlegg til byvekstavtalen er det imidlertid vist til at trafikken i 2022 var 4,2 prosent lågare enn nullvekstmålet (altså i 2019). Og vegvesenets halvårsrapport for 2023 viste ein trafikknedgang på 6,1 prosent frå januar til august 2023, samanlikna med same periode i 2022. Dette indikerer at trafikken nå ligg endå lågare enn i 2022 sett opp mot nullvekstmålet.

Tromsø ligg altså godt an i forhold til nullvekstmålet hittil. 2023 er første innkrevingsår for bompengar i Tromsø, og me har ikkje eit stabilt trafikkmønster å måla mot endå. Me har gode tal for auken i andelen gange (25 %), sykkel (6 %) og kollektiv (15 %) frå 2019 til 2022, og får april 2024 nye tal på dette gjennom Reisevaneundersøkinga 2023. Me har framleis litt å gå i forhold til målsetting i Tromsø for andelar fotgjengarar, syklistar og kollektivreisande.

2. Gjennomsnittstakst er fallande gjennom året. Gjennomsnittstakst januar-oktober 2023 var 4,6 kr (januar 2023 – oktober 2023). Gjennomsnittstakst i oktober var 4,2 kr.

Føresett gjennomsnittstakst er 6,1 2021-kroner. Det tilsvarer om lag 6,9 2023-kroner per oktober 2023.

Disponible totale bompengeinntekter var berekna til 3 800 mrd. 2021-kr. Dette utgjer om lag 4,3 mrd. 2023-kr (jamfør utvikling i konsumprisindeks per oktober 2023).

Estimerte totale bompengeinntekter er berekna, ut frå dagens situasjon, til 3,4 milliardar 2023-kr når takstane blir justerte i samsvar med konsumprisindeks (eventuelt 2,5 mrd. 2023-kr utan justering i konsumprisindeks).

Tenk Tromsø porteføljestyres. Det inneber at me skal tilpassa gjennomføring av prosjekt til disponible midlar. Prosjekta me gjennomfører skal sørga for best mogleg måloppnåing: nullvekst i personbiltransport gjennom auke i gonge, sykkel og kollektiv.

3. Elbilandel er aukande. Ved opning av bomringen i januar 2023 var den 19,2 %. Oktober 2023 var den 22,7 %.

Alle med gyldig avtale og brikke får 20 % rabatt. Elbil får i tillegg 50 %. Faktisk elbilrabatt er totalt 60 %.

Grunntakst kr. 12 minus 20 % minus 50 % = 4,8 kr per passering med elbil.

4. Vi har mål om nullvekst i trafikk fra og med 2019, og vi gjør tiltak for å nå nullvekstmålet.

Fylkesprognosen for Troms, uten tiltak, viser en vekst på ca. 6,5 % for lette kjøretøy og 22 % for tunge kjøretøy i perioden 2019-2034.

5. Finansieringa vart diskutert i styringsgruppemøte i Tenk Tromsø 7. desember 2023. Styringsgruppa har bede sekretariatet førebu eit saksgrunnlag fram mot neste møte, for eventuell justering av takstar i samsvar med utvikling i konsumprisindeks, og dessutan eit utvida kunnskapsgrunnlag for utvikling i elbilandel i Tromsø, påverkinga til elbilandelen på disponible inntekter framover, og dessutan kunnskapsgrunnlag for ulike justeringsalternativ for elbilrabatt.

Eventuell takstjustering er ikkje behandla per no. Eventuell justering av elbiltaksten må blir behandla lokalpolitisk i kommunestyret og fylkesting i tillegg til behandling i styringsgruppa for Tenk Tromsø.