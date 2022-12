Den russiske mannen Maxim, som blei dømd for ulovleg dronflyging i Noreg, er lauslaten.

Det får NRK opplyst av statsadvokat Marit Formo.

34-åringen har då sona 45 av dei 90 dagane han er dømd til.

Formo seier dei har valgt å lauslate han fordi to andre russarar nyleg blei frikjende for liknande forhold. Ein av dei er Andrey Yakunin.

– Maxim har nesten sona ferdig. Det at Yacunin blei frifunnen i går, og ein annan russar i dag gjer at saka hans blir påverka. Me ser det derfor som rett at han blir lauslaten no.

I tillegg er ein annan russisk droneflygar sluppen fri i dag.

Sakene om russarar tekne for flyging med drone i Noreg har fått mykje merksemd i media denne hausten.

Totalt fire russiske statsborgarar har vore tiltalt for å fly med drone ulovleg på norsk jord.

På kort tid er alle sakene no endra.

Frå straffeforølging og dom i enkeltsaker - til at alle fire no anten er fri eller frikjende.

Dømd for ulovleg droneflyging

34 år gamle Maxim blei arrestert i Ullensvang kommune i oktober.

Då hadde han flydd drone fleire stadar på Vestlandet.

Sjølv sa han at han ikkje visste det var ulovleg og at han var der som turist.

Hordaland tingrett meinte likevel at han hadde brote lova fordi russarar ikkje har lov til å fly i Noreg og han blei dømd til 90 dagar i fengsel.

Dette er dronen som den nå dronetiltalte russeren tok bilder og video med i Norge. Dronebilde tatt ovenfor Preikestolen i Rogaland. Landskapsbilde tatt fra dronen til russeren. Oversiktsbilde tatt fra luften.

– Viktig med lik behandling

Formo har representert staten i saka mot Maxim og russisk-israelske Vitalij Rustanovitsj som blei dømd for dronefyking i Oslo tingrett i november. Sistnemnde blei også lauslaten i dag.

– No har ulike tingrettar kome fram til ulike resultat. Det er viktig med lik behandling i desse sakene, derfor vil me vente på ankedomstolen for ei avklaring, fortel Formo.

Aktor i saka mot Yacunin har allereie varsla anke. Rustanovitsj som er dømd til 120 dagar fengsel, men sluppen laus, har allereie anka saka si.

Når sakene blir anka går dei vidare til lagmannsretten og så Høgsterett. Det er der Formo meiner den endelege lovtolkinga må kome frå.

Tingretten i Hordaland har nemleg tatt utgangspunkt i at sanksjonen som gjeld flyging i Noreg også gjeld små fritidsdroner. Det er tingretten i Nord-Troms og Senja ueinig i.

– Me må få ei avklaring på dette, seier Formo.

Advokatforeningen: – Ikkje haldbart med ulik behandling

Leiar i forsvarargruppa i Advokatforening, Marius Dietrichson meiner også at det må kome ei rask avklaring på korleis lova skal tolkast.

– Om det er slik at sakene er behandla ulikt, men på same grunnlag, er det ikkje haldbart, seier han.

Til no har fire russarar blitt arrestert og sikta for å fly drone i Noreg.