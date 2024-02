NRK har spurt Samferdsledepartementet om kva dei tenkjer om at ingen har den fullstendige oversikta over sårbare gang- og sykkelbruer i Noreg.

– Samferdsledepartementet føreset at Statens vegvesen, fylkeskommunane og kommunane arbeider for å oppretthalda naudsyn tryggleik på sitt vegnett. Norske vegar er og skal vera trygge. Dersom det likevel skjer ei ulukke, er bru kritisk infrastruktur kor skadepotensialet kan vera stort, skriv seniorrådgivar for kommunikasjon, Kristoffer Rød-Lindberg til NRK.

Han viser til at dei er opptekne av at Statens vegvesen som fagleg rådgjevar og regelverksforvaltar for departementet prioriterer å følgja opp sine lovpålagde og forskriftsfesta ansvar. I tillegg er dei opptekne av at Vegvesenet skal leggja til rette på best mogleg måte for at fylkeskommunane og kommunane følgjer opp krav som dei er «pliktsubjekt» til.

I dag blir forvaltninga av bruer på fylkesveg regulert i bruforskrifta for fylkesveg.

– Departementet arbeider no med eit forslag til endring av denne forskrifta, der verkeområdet blir utvida til også å omfatta riksvegbruer, kommunale overgangsbruer og vegundergangar som kryssar over eller under riks- eller fylkesveg.

Rød-Lindborg viser til at formålet er å sikra eit likt regelverk for å auka tryggleik og framkomst på eit samla vegnett.

Målet er å få forslaget ut på høyring denne våren.

Hausten 2023 var eit anna forslag på høyring: Forslag til ny vegdataforskrift.

Fylkeskommunane sitt ansvar for å henta inn, kvalitetssikra og formidla data som gjeld fylkesveg blir regulert i denne forskrifta. I det nye forslaget er verkeområdet utvida til å også gjelda for riksveg og kommunal veg. Departementet ventar at ny vegdataforskrift blir vedteke i løpet av 2024.