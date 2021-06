Bussjåfører nekter å åpne fremdørene i frykt for smitte

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På Bergen busstasjon står rekker med oransje og hvite busser. I førersetene sitter sjåførene og venter på neste skift.

Store gule skilt med påskriften: «Bruk bakre inngang» er fremdeles festet til fremdørene. Slik har det vært i over ett år.

Stengte fremdører er sjåførenes krav mot å sikre trygg ferdsel under pandemien.

Operatøren de kjører for i Bergen og omegn, har imidlertid forsøkt å få åpnet dørene i nesten ett år.

Men bussjåførene nekter. De peker på smittevern.

Tror flere sniker med stengte fordører

Kollektivselskapet Skyss peker på tapte billettinntekter som følge av dørstengingen. En undersøkelse fra desember viser at over en av tre reisende manglet billett, noe som er mye høyere enn vanlig.

Skyss får støtte av NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen.

Så langt har konflikten gått at flere departementet og offentlige etater er koblet inn.

Skyss, NHO og transportforeningen ber om nå nemlig om helsefaglig hjelp om stengte fremdører på busser i hele landet.

Flere departement, samt Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Arbeidstilsynet er koblet inn.

TEIPET IGJEN: I over ett år har de fremste setene mot sjåføren blitt sperret av med «sitting forbudt»-skilt, gule plakater og teip. Foto: Linnea Skare Oskarsen

Vil holde dørene stengt

Inne i en av de ventende bussene på stasjonen i Bergen, sitter bussjåfør Stig Rosnes. Han sier han ikke ønsker åpne fremdører så lenge viruset herjer.

– Det handler om smittevern, om å føle seg trygg, sier han.

– Hvordan vil du reagere dersom Skyss ender opp med å åpne fremdørene?

– Det hadde jeg ikke syntes noe om. Jeg synes fremdørene skal holdes stengt helt til pandemien er over, sier sjåføren før han svinger ut fra stasjonen.

I et brev NRK har fått innsyn i, ber Skyss Samferdselsdepartementet om hjelp til å løse floken. Der viser de til at det ikke eksplisitt står noe om stengte fremdører i smittevernveilederen for kollektivtrafikk.

STENGT: Bussjåfører i Bergen og omegn krever stengte fremdører frem til pandemiens slutt. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK Vestland

Ifølge NHO Transport har antall reisende på kollektivtilbud sunket med en tredjedel under pandemien, og det totale inntektstapet ligger på hele 44 prosent.

Verken Skyss eller NHO Transport har anslått hvor mye de taper på stengte fremdører. De tror uansett flere vil kjøpe billett ved å åpne dørene.

– Skyss skylder på sjåførene

Nestleder i Yrkestrafikkforbundet (YTF) i Vestland, Trude Valle, sier Skyss sin argumentasjon om tapte billettinntekter provoserer:

– Vi stiller oss uforstående til at Skyss legger skylden for tapte billettinntekter over på sjåfører, tillitsvalgte og verneombud som frykter å bli smittet, når selskapet ikke har satt inn tiltak for å sikre inntekt, sier hun.

Valle viser til at forbundet blant annet har spilt inn å flytte kortleseren fra fremste til bakerste dør for å hindre inntektsbortfall under pandemien, uten hell.

I en e-post skriver direktør i Skyss, Målfrid Vik Sønstabø, at hun forstår sjåførenes bekymringer.

«Men verken Skyss, fylkeskommuner, operatørselskaper eller fagforeninger er smittevernfaglige instanser. Vi har derfor etterlyst klare retningslinjer som bygger på smittevernfaglige vurderinger, slik at vi ikke kjører med stengte framdører på bakgrunn av antakelser eller frykt.».

Stillstand i nasjonal mekling

Situasjonen i Bergen er ikke unik.

Der smittetrykket har vært høyt velger bussjåførene stort sett å stenge fremdørene. Det har blitt en kilde til konflikt mellom førere og reiseselskaper flere steder i landet.

STENGT: Også i Oslo stengte Ruter fremre inngang på bussene da tiltakene kom i mars i fjor. Slik er det fortsatt. Foto: Eskil Wie Furunes / Eskil Wie Furunes

Statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet, mener beslutningen om åpne eller stengte fremdører i første rekke bør basere seg på smittevernfaglige råd.

Samtidig presiserer hun at «ansvaret for å ha gyldig billett ligger his den reisende, ikke hos bussjåfør eller billettkontrollør», og kaster ballen videre til fylkeskommunene.

Fylkeskommunen i Vestland sender så ballen videre til Skyss.

Operatøren i Bergen og næringen nasjonalt sitt svar til statssekretæren er at det oppfattes som svært tungvint at avgjørelsen skal tas av hver enkelt operatør, som ikke har smittevernfaglig kompetanse.

Saken er nå oppe til vurdering hos en rekke offentlige etater for forsøke å løse floken.