Lan Marie Berg, MDG

– Riksrevisjonens åtvaringar taler for ei høyring på Stortinget. Nedbygginga av norsk natur er ute av kontroll. Åtvaringane frå Riksrevisjonen og Sivilombodsmannen er eigentleg heilt umoglege å misforstå, likevel har både Erna og Jonas sete med hendene i fanget og sett på at systemsvikten har utvikla seg. Ideen om at staten helst ikkje skal gripe inn styre politikken til regjeringa og fører til at stortingsvedtaka som skulle verne natur mot nedbygging og privatisering ikkje blir følgd. NRKs avsløringar den siste tida har vist at regjeringa heller ikkje har oversikt over kva slags natur som går tapt. Eg håpar nå at fleire parti vil signalisere at dette kan vere ei sak for Kontrollkomiteen – det kjem vi i MDG til å jobbe for at det blir.