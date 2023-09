Skadet Hegerberg ikke med i landslagstroppen: – Hun var veldig lei seg

Leif Gunnar Smerud tok tirsdag ut sin første tropp som landslagstrener, etter at han tok over for Hege Riise.

Da troppen ble presentert stod ikke Ada Hegerberg på lista. Det er på grunn av en skade, forteller Smerud.

– Jeg møtte Ada i går. Ada har en belastningsskade som gjorde at hun stod over supercupen også. Den skal vi ikke forverre, så hun var veldig lei seg for at hun ikke får vært med. Hun var supermotivert til å bidra, men hun får dessverre ikke bidratt fysisk denne gangen. Sånn er det, det er ikke noe dramatikk i det, det er en lett belastningsskade vi ikke vil forverre, sier Smerud.

Denne Norge-troppen skal møte Østerrike (22. september) og Portugal (26. september) i nasjonsligaen.

Dette er de utvalgte:

Keepere: Cecilie Fiskerstrand, Guro Pettersen, Aurora Mikalsen.

Forsvar: Maren Mjelde, Thea Bjelde, Marit Bratberg Lund, Mathilde Harviken, Anja Sønstevold, Tuva Hansen, Guro Bergsvand.

Midtbane: Ingrid Syrstad Engen, Vilde Bøe Risa, Guro Reiten, Lisa Naalsund, Cesilie Andreassen, Frida Maanum.

Angrep: Karina Sævik, Sophie Román Haug, Emilie Nautnes, Amalie Eikeland, Julie Blakstad, Elisabeth Terland og Caroline Graham Hansen.