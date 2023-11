Alarm etter sal av kritisk infrastruktur til utlandet

Bjarte Helland, gruppeleiar i Vestland INP

– Det er negativt at vi mistar kontroll på ein viktig samferdselskomponent, og derfor er det svært trist at ein avhendar eit så stort reiarlag ut av landet. INP ønskjer at internasjonale aktørar og nasjonale skal vere likestilte når dei skal bidra til fellesskapen igjennom skattlegging.

Endre Borgen Mæland, leiar for politikk og samfunnskontakt i Norsk Sjøoffisersforbund

– Det som er viktig for oss er at eigarane respekterer og er med på å vidareutvikle den norske arbeidslivsmodellen. Vi forventar at nye eigarar vil vidareutvikle Fjord1 i møte med ny teknologi og nye miljøkrav, til eit framtidsretta selskap til gode for tilsette, passasjerar og eigarar.

Ole Erik Almlid, NHO-direktør

– Vår posisjon er klar: Utbytteskatten må ned frå sitt høgaste nivå sidan han vart innført i 2006, og formuesskatten på arbeidande kapital må bort. Vi må lytte når norske eigarar sel seg ned eller flyttar frå landet. Det er eit varsku når private eigarar peikar på formuesskatten som eit stort problem. Fasiten er no at alle dei fire ferjeselskapa i Noreg er utanlandsk eigde. Noreg treng utanlandske investorar. Men når norske eigarar gir opp å drive business i Noreg på grunn av skattebelastninga, kan det bli alvorleg for den norske, private eigarskapen. At regjeringa ikkje ser det, bekymrar meg. Noreg har ikkje råd til å miste aktive, private eigarar. Det er dei som skal sikre det grøne skiftet, og dei treng eit skattesystem som gjer Noreg til ein attraktiv stad å skape arbeidsplassar.

Torgeir Knag Fylkesnes, SV

– Det kan vere uheldig at strategisk viktige selskap som forvaltar kritisk infrastruktur ikkje er på norske hender. Men det er umogleg for oss å saumfare kva som er grunnen til at Sævik-familien sel seg ut. Noreg har ikkje noko særleg høg kapitalskattlegging samanlikna med andre land. Vi meiner den statlege eigarskapen bør spele ei viktig rolle for å sikre at strategiske viktige selskap er på norske hender. Det statlege investeringsselskapet Nynsø klimainvesteringar er til dømes på eigarsida i Torghatten AS.

Alfred Bjørlo, Venstre

– Det er eit stort problem at norsk næringsliv bit for bit blir sela til utlandet. Norsk næringsliv treng eit variert eigarskap – under dette både statleg eigarskap og utanlandsk eigarskap. Men den raske og ukontrollerte nedbygginga av privat norsk eigarskap som vi no ser, ikkje minst i maritim næring der Noreg i dag har særskilt sterke norske kompetansemiljø vi kan byggje vidare på, er uakseptabel. Det er stor fare for at dette på sikt vil føre til at investeringar, kompetansemiljø og arbeidsplassar blir flytta vekk frå Noreg.

Tom-Christer Nilsen Næringspolitisk sjef

– Det er ei stor utfordring dersom norske eigarar sluttar å vere aktive bedriftseigarar fordi det kostar bedrifta for mykje. Konsekvensane av auka eigarskattar og uvisse om skattesystemet er at norske eigarar sel eller flyttar ut. Det betyr at idear som kunne vore realiserte her og skapt jobbar vil bli realisert andre stader og skape jobbar der i staden.

Olve Grotle, Høgre

– Eg er oppteke av lokalt eigarskap, og meiner at det er ein fordel både for drift og utvikling av selskapet og ikkje minst viljen til å investere. Lokalt plassert eigarskap vil òg i seg sjølv representere verdifull kompetanse og arbeidsplassar, og vidare ha større evne til å sjå nye investeringsmoglegheiter lokalt. Når det er sagt må det understrekast at det å ha solide, langsiktige eigarar som har evne til å fylle på med vekstkapital ved behov, gjerne vil vere viktigare enn kvar eigaren set. Når det gjeld Fjord 1 har eg merka med at dei tillitsvalde ikkje ser ut til å vere bekymra for eigarskifte, men er meir oppteke av at det er fond som blir nye eigarar og ikkje konkurrentar.

Marie Sneve Martinussen, Raudt

– Dei som er bekymra for lite privat eigarskap i Noreg, bør støtte Raudt sine forslag om å gjere det vanskelege å stikke unna skatterekninga ved å flykte til Sveits. Dessverre kjøper media klagesongen til dei rike. Problemet med skattesystemet i Noreg er at dei rikaste betaler ein mindre del av inntekta si i skatt enn heilt vanlege lønnstakarar.