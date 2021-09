Bistandsadvokaten til skadet kvinne: – Enormt preget av stikkskadene

Mandag gikk en mann til angrep på to ansatte på et Nav-kontor ved Danmarksplass i Bergen.

En kvinne i 50-årene er drept. En 29 år gammel kvinne ble skadet under angrepet.

– Hun er fortsatt enormt preget av stikkskadene hun er påført, og av alt øvrig knyttet til hendelsen. Fornærmede er fortsatt innlagt på sykehus. Hun makter nærmest kun å være i samtale med sine nærmeste, sier bistandsadvokat May Britt Løvik en pressemelding.

Familien til den drepte kvinnen i 50-årene er i sorg. Hun hadde en lederrolle på kontoret.

– Jeg er i tett kontakt med de etterlatte. De står samlet, men har det forferdelig tungt. De ønsker ro, og de ønsker fred fra pressedekning om egen situasjon nå, opplyser bistandsadvokaten.

BISTANDSADVOKAT: Bistandsadvokaten sier at en 29 år gammel kvinne er sterkt preget av hendelsen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

16 personer er avhørt

Onsdag pågår krimtekniske undersøkelser på kontoret, opplyser poltiadvokat Christine Møen Wisløff. Også mannens leilighet er undersøkt videre i dag.

Mannen er ikke avhørt onsdag, men politiet har snakket med en rekke vitner.

– Vi har tatt avhør av 16 personer hittil. Flere av disse er avhørt flere ganger. Vi begynner å danne oss et bilde av forandlening og hva som har skjedd, sier hun.

Hun kan ikke gå nærmere inn på detaljene til bakgrunnen til angrepet i fare for å påvirke vitner.

UNDERSØKER: Det er gjort flere tekniske undersøkelser i mannens leilighet og på Nav-kontoret onsdga. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– Hvorfor var det møte mellom mannen og de to ansatte?

– Dette er noe vi holder på avdekke gjennom vitneavhør og dokumentasjon fra Nav, sier politiadvokaten.

Har tatt beslag i video

Politiadvokaten vil ikke opplyse om det var videoovervåking i selve samtalerommet mannen og de to ansatte møttes denne mandagen.

– Vi har innhentet videovervåking fra både Nav og området rundt, sier politiadvokaten.

Poltiet har tatt beslag i gjenstander både fra leiligheten og kontoret hans.

Politet vurderer å gjøre en psykiatrisk vurdering av mannen. Hun vil ikke gå nærmere inn på våpen.

TATT BESLAG: Politiet har tatt flere beslag, blant annet i video. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– Vi har tatt mange beslag. Jeg kan ikke si noe om hva vi har tatt beslag i, sier Wisløff.

Mannen er siktet for drap og for å påført grov kroppsskade.

– Det er for tidlig for han å ta stilling til skyldspørsmålet. Det vil komme på et senere tidspunkt, sier advokat Morten Grimstad.

– Enkelte har vært tettere på

Nav-kontorene i Bergen har holdt stengt siden hendelsen mandag.

Torsdag åpnner de andre nav-kontorene, men Nav Årstad holder fortsatt stengt.

De ansatte på Nav Årstad har fått oppfølging av bedriftshelsetjeneste og Senter for krisepsykolgi i Bergen.

– Det er enkelte av ansatte som har vært tettere på enn andre. De blir fulgt opp tettest med tanke på samtalehjelp og bistand. De har det selvfølgelig vanskelig. Det har også vært en tragisk og alvrolig hendelse for disse, sier Joakim Hestnes, direktør for sosiale tjenester i Bergen kommune.

Det var flere ansatte til stedet på Nav-kontoret under angrepet. Disse forbereder seg nå på å komme tilbake på jobb. Foto: Sissel Rikheim

De andre Nav-kontorene i Bergen holder åpent fra torsdag. Nav Årstad holder stengt resten av uken.

– De ansatte har i dag sittet i sine vanlige avdelinger og snakket sammen. De har gått gjennom hvilke tiltak som må være lagt til rette, og hvordan de skal praktisk og følelsemessige komme i gang med oppstarten igjen, sier Hestnes.