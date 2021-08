Han var én av tolv Brann-spillerne som deltok på nachspielet på Brann Stadion natt til tirsdag forrige uke.

Brann-spillere tok seg inn på Brann Stadion og festet uten klubbens godkjenning.

Nå melder advokaten hans at Barmen ikke lenger skal spille for SK Brann.

– Overrasket

– Vi er svært overrasket over SK Brann sin beslutning, basert på den informasjon vi besitter og med tanke på grunnlaget gitt i oppsigelsen, skriver advokat Eirik Monsen i en pressemelding.

TV 2 meldte nyheten om Barmen først.

FERDIG: Barmen kommer ikke til å spille for SK Brann fremover. Foto: Marit Hommedal / Marit Hommedal

Barmen hadde egentlig kontrakt med klubben ut 2025.

– Oppsigelsen kom overraskende på Kristoffer Barmen. Det er selvsagt en stor belastning, han har tross alt vært i klubben siden han var 10 år, sier advokaten til NRK.

Flere brudd

Klubben opplyser at Barmen har fått sparken etter at ledelsen har undersøkt saken og oppdaget brudd på retningslinjer, alminnelige normer, smittevernregler og «rimelig forventning» til ansatte.

Spillerne har drukket alkohol, brukt Brann Stadion som arena for nachspiel og tok med seg syv gjester, viser undersøkelsene til klubben.

Barmen skal ha hatt en sentral rolle i gjennomføringen av nachspielet.

– Vi har derfor valgt å gå til oppsigelse av en av våre spillere og gitt ti andre spillere alvorlige skriftlige advarsler, sier daglig leder Vibeke Johannesen i Sportsklubben Brann.

Til sammen ti spillere som deltok på nachspielet på SK Brann, har fått skriftlig advarsel av ledelsen.

– Det er en alvorlig og trist sak for spillerne som deltok og Sportsklubben Brann. Saken har vært en stor omdømmebelastning internt og eksternt for alle som har vært glade i Brann. Dette kom på verste tenkelig tidspunkt når vi ligger på bunnen av tabellen. Vi skulle hatt helt andre ting å tenke på for å unngå nedrykk i en krevende sesong, sier Birger Grevstad, styreleder SK Brann på pressekonferanse fredag.

Han sier det er trist å si opp en av de mest erfarne og betrodde spillerne i klubben. Barmen har spilt over 225 kamper for SK Brann.

Andersen sier opp

I en pressemeldingen melder også SK Brann at keeper Mikkel Andersen har selv valgt å avslutte kontrakten med Brann. Han var en av spillerne som fikk skrifltig advarsel.

Én av årsakene skal være opplevelsene han og hans familie har vært utsatt for etter skandalen.

Andersen skal blant annet ha blitt oppsøkt på hjemmeadressen sin, blitt hetset og vært bekymret for barnas sikkerhet. Han og familien reiser nå hjem til Danmark.

Etter nachspiel-skandalen ble det også kjent at politiet har startet etterforskning av et mulig overgrep. Én av kvinnene som deltok, er fornærmet i saken.

Kristoffer Barmen og Mikkel Andersen er ikke under etterforskning for dette. Det er heller ikke noen av de ti spillerne som har fått skriftlig advarsel.

FLYTTER HJEM: Mikkel Andersen ønsker ikke å være del av SK Brann på grunn av situasjonen familien står i etter nachspiel-skandalen. Foto: Jan Børge Leirvik / NRK

– Kjenner seg ikke igjen

Barmen er lite fornøyd med sparkingen.

Advokaten til Barmen sier til NRK at han er uenig i at han hadde en sentral rolle i å arrangere nachspielet.

– Han kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen. Han har gitt sin versjon av sin rolle og hvordan han har opplevd det. Den samsvarer ikke i det hele tatt med den beskrivelsen som Brann gir om hans rolle.

Barmen mener han er forskjellsbehandlet, og er ikke enig i klubbens beslutning, ifølge advokaten.

– Barmen føler seg åpenbart urettferdig behandlet, noe som forsterkes ved at han nærmest er plukket ut til å bære ansvaret alene for det aktuelle nachspiel.

Etter skandalen har det florert med rykter og ulike påstander i sosiale medier om hva som skjedde på nachspielet.

NACHSPIEL: Flere unge kvinner utenfor Branns kohort deltok på nachspiel på Brann Stadion natt til tirsdag forrige uke. Ledelsen omtalte hendelsen for et alvorlig tillitsbrudd. Foto: Marit Hommedal / NTB

Brann-ledelsen har tidligere uttalt at det har vært uoversiktlig hva som egentlig har skjedd. Barmen har selv innrømmet at han deltok på nachspielet, og omtalte festen som «kollektiv hodemist».

Vegard Forren (33), som forrige uke avsluttet arbeidsforholdet med Brann, deltok også på nachspielet, bekrefter klubben. Avslutningen av arbeidsforholdet skal ha skjedd uavhengig av medieoppslagene om skandalefesten.

Brann-skandalen Ekspandér faktaboks Natt til tysdag 10. august drog 12 Brann-spelarar på nachspiel på Brann Stadion.

Der drakk dei alkohol og hadde med seg sju kvinner som ikkje var ein del av spelarane sin kohort.

Brann-leiinga meiner dei braut retningslinjer, alminnelege normer, sunn fornuft og gjeldande smittevernreglar.

Politiet etterforskar eit mogleg straffbart forhold under nachspielet.

Kristoffer Barmen fekk fredag sparken i Brann, han er ikkje under etterforsking.

Den danske målvakta Mikkel Andersen har avslutta kontrakten si med klubben.

– Skuffet og fortvilet

– Det skal ikke være noen tvil om at klubben tar denne saken på største alvor. Vi er skuffet, fortvilet og forbannet over situasjonen. Første steg for å gjenreise tilliten og stoltheten til klubben er gjennom å avdekke fakta om hva som faktisk skjedde og reagere overfor spillerne i henhold til dette, sier Johanessen.

Trener Eirik Horneland har oppfordret spillerne som deltok på nachspielet til å stå frem med en felles uttalelse. Dette har foreløpig ikke skjedd.

Uenig om prosessen

Advokaten mener Barmen ikke har fått mulighet til å forhandle om oppsigelsen.

– Som rådgivere for Barmen reagerer man videre på måten denne prosessen er håndtert på fra arbeidsgivers side, hvor vi opplever at Kristoffer Barmen er satt under et stort press. Det vil bli fremsatt krav om forhandlinger, i tråd med arbeidsmiljølovens prosessregler, men nå trenger Barmen noe tid til å fordøye dette, står det i pressemeldingen fra Barmens advokat.

Daglig leder Johanessen mener klubben har lagt til rette for tett dialog.

UENIG: Daglig leder Johanessen mener klubben har hatt tett dialog med advokaten og Barmen. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

– Vi har den siste uken hatt tett dialog med Barmens advokat og kalte tidlig inn til et drøftelsesmøte denne uken. Vi utsatte møtet i to dager av hensyn til presset Barmen åpenbart er under, sier hun.

Møtet ble ikke gjennomført, ifølge Johanessen. Dette bekrefter advokat Monson, som ikke ønsker å gå nærmere inn på årsaken til dette.

– I går fikk advokaten tilbud om enten å utsette møte til onsdag neste uke, eller få skriftlig redegjørelse de kunne kommentere på med frist til i dag tidlig. De valgte det siste, sier hun.

Advokaten sir Barmen trenger tid til å la oppsigelsen synke inn.

– Nå må vi få tid til å puste litt. Barmen må få litt fred og ro, og la dette synke inn. Et naturlig steg videre er å kreve forhandlinger med klubben, sier Monsen.

– Alvorlig grep

– Dette er ganske alvorlige grep som de nødvendigvis må ha holdepunkter for å gjøre. Det sier også litt om en viss desperasjon om å vise handlekraft fra ledelsens side, sier Jan Petter Saltvedt, NRKs sportskommentator.

Han mener SK Brann fortsatt har en stor jobb med å gjenopprette tilliten.

– Nå får ett navn all fokus. Vi får se hvordan det går videre. Jeg er helt sikker på at det er flere som kommer til å få grader av straff, sa Saltvedt rett før det ble kjent at de ti spillerne fikk en skriftlig advarsel.