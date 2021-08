Brann-keeperen tilbake på trening: – Hetsa og oppsøkt heime

«Andersen er klar for å trene igjen, etter noen intensive og krevende dager med tett dialog og behov for avklaringer», skriv SK Brann i ein ny pressemelding onsdag føremiddag.

Både Mikkel Andersen og Kristoffer Barmen har vore vekke frå Brann-trening i det siste. Dei var eller ikkje med i kamptroppen mot Sandefjord på søndag, fordi dei har vore «mentalt utslitne», ifølge styreleiar Birger Grevstad jr.

I pressemeldinga skriv SK Brann at den danske keeperen var av dei som var med på nachspielet på Brann Stadion førre veke og at han har vore nøydd til å leve med «berettiget kritikk» den siste veka.

Oppsøkt heime

Men klubben skriv også at både Andersen og andre spelarar har hatt ein ekstraordinær belastning etter episoden på Stadion.

– Det skuldast omfattande rykteflaum, vårt avklaringsbehov og grov hets, mellom anna i sosiale medium. Han er også oppsøkt på si heimeadresse, der han bur med sin ektefelle og små barn, skriv klubben i pressemeldinga.

Får hjelp av advokat

Vidare legg dei til at dei ikkje kan handle utifrå alle rykta som finst om festen natt til tysdag 10. august. No får Brann-leiinga hjelp av advokat for å kartlegge fakta.

– Det inneber at vi må snu kvar einaste stein for å finne ut kva som faktisk skjedde den natta og bakgrunnen for at det skjedde. Når faktum er kartlagd, kan vi deretter vurdere kva konsekvensar dette eventuelt skal få for dei impliserte, skriv klubben.