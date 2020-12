BA: De to siste ansatte ved kommuneoverlegen i Bergen har sagt opp

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I slutten av november sa smittevernoverlege i Bergen, Karina Koller Løland, opp jobben sin etter bare åtte måneder i jobben.

Årsaken var misnøye med at hun ikke fikk være en del av den sentrale kriseledelsen i kommunen under pandemisituasjonen.

Hun er ikke den eneste som har sagt opp. I en oversikt NRK har fått tilsendt har ti kommuneoverleger eller assisterende kommuneoverleger sluttet i løpet av 2019 og 2020.

Torsdag melder BA at de to siste ansatte ved kommuneoverlegens kontor har sagt opp, som bringer tallet opp i tolv.

Har leid inn pensjonister

I forrige uke tok etatsdirektør Brita Øygard midlertidig over som kommuneoverlege. Hun skal også fylle oppgavene til smittevernoverlegen.

Kontoret hun leder begynner å tynnes i rekkene, men BA skriver at de to som har sagt opp jobber ut oppsigelsestiden, og at tre pensjonerte leger er leid inn til kontoret.

En av de innleide er blant de ti som har sluttet i år, da han gikk av med pensjon 1. oktober, ifølge avisen.

Også Karina Koller Løland jobber ut oppsigelsestiden, men skal være sykemeldt. Oppgavene hennes blir derfor løst av Øygard, skriver BA.

Stillingene er lyst ut med søknadsfrist 15. desember.

Mange har sluttet siste to år

De siste to årene har det vært stor utskifting av ansatte ved kommuneoverlegens kontor.

Det skal ha vært ulike årsaker til at disse har sluttet i jobbene sine, ifølge Anne-Lise Hordnæs, som er fungerende etatsdirektør i etat for helsetjenester.

Det er oppnådd aldersgrense, overgang til annen kommunal stilling i Bergen kommune og overgang til annen stilling utenfor kommunen.