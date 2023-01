Før helgen varslet regjeringen full gransking av utenlandsadopsjoner tilbake til 80-tallet etter en rekke historier om ulovlige adopsjoner.

Allerede i 2020 fortalte NRK historien til adopterte Aarsheim.

Året før hadde Aarsheim oppdaget at han ble kidnappet i Colombia på 80-tallet før han ble adoptert til Norge.

I Norge vokste han opp hos en norsk familie på Stadlandet. Familien var lykkelig uvitende om fortiden til treåringen.

32 år etter kidnappingen fikk NRK være med da han fikk møte biologiske familien sin for første gang.

Aarsheim fikk enorm respons etter at historien ble kjent.

– Jeg var full av inntrykk. Det at det fikk så stor respons fra adopterte, adoptivforeldre og publikum generelt var en stor overraskelse. Det var så å si utelukkende positive tilbakemeldinger, sier han.

Men en telefonsamtale fra styreleder i byrået Adopsjonsforum skal ha skilt seg ut.

John Erik Aarsheim og broren Juan Jimenez da ble gjenforent for første gang etter 32 år. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Forsøkte å kneble meg

– Det var ingen gratulasjonstelefon, men en sint styreleder som ville høre hva motivet mitt var med å gå ut med historien, sier han.

Han forteller om en «relativ kort, men brutal samtale».

– Hun forsøkte å ansvarliggjøre meg for at Adopsjonsforum hadde fått mange kritiske henvendelser fra andre adoptivforeldre, sier Aarsheim.

Aarsheim sier han tenkte han skulle få en hyggelig telefon med spørsmål om byrået kunne bistå med noe i situasjonen hans.

Men han hevder styrelederen heller oppfordret ham til å fortelle i mediene at kidnappingshistorien hans ikke var sann.

– De stilte mye tvil rundt min historie. Jeg opplevde at de forsøkte å kneble meg i det de trodde var mitt formål med historien, sier han.

Brødrene i Colombia før kidnappingen.

Innrømte at saker kunne dukke opp - så gjorde de det

Norske myndigheter uttalte til NRK i 2020 at de aldri hadde hørt om lignende historier som den om Aarsheim.

Men senere samme år innrømmet Adopsjonsforum til NRK at det kan dukke opp lignende saker fra 70- og 80-tallet.

I januar i år har VG avslørt nettopp dette.

Utenriksdepartementet og organisasjonen Adopsjonsforum overførte penger til Ecuador da det ble klart at Camilla Austebø trolig var kidnappet i Ecuador før hun ble adoptert til Norge.

VG har også fortalt historien om Simon Valvik, som opplevde seg motarbeidet av Adopsjonsforum da han begynte å grave i adopsjonshistorien sin.

– Når saken om Camilla kom frem i VG, skjønte jeg at det lå noe bak. I samtalen med Adopsjonsforum så var de opptatt av at min historie ikke kunne være riktig fordi det aldri hadde skjedd ulovlig adopsjoner gjennom Adopsjonsforum. Det kunne ikke stemme, fordi min historie var et eksempel på det motsatte, sier Aarsheim.

– Forskjellige oppfatninger

NRK har fremlagt påstandene til Aarsheim for Adopsjonsforum og spurt om kommentarer fra styreleder Andrea Johanna Bratt Mæhlum.

Daglig leder Nina Wang svarer på vegne at styrelederen som ringte Aarsheim.

Hun vil hverken bekrefte eller avkrefte om det er riktig at styrelederen ba Aarsheim justere historien sin i mediene.

– Det er forskjellige oppfatninger om hvordan denne samtalen forløp, og det fører ingenting godt med seg at vi spekulerer i det, skriver Nina Wang, daglig leder i organisasjonen til NRK.

– Lei oss

Wang skriver at Adopsjonsforum er positiv til full gransking av adopsjonssaker fra 80-tallet.

– Vi er lei oss for at John Erik ikke opplevde å bli fulgt opp på en god måte. De som er berørte av sakene fra 80-tallet fortjener fullgode svar, skriver hun.

Hun opplyser om at «Adopsjonsforum vil gjøre det vi kan for å bidra til at alt kommer frem i lyset gjennom den eksterne granskingen og at alle som venter på svar får dem.»

Daglig leder for Adopsjonsforum Nina Wang. Foto: Lise Strandlien

– Hver stein som kan snus, må snus. Vi vil gjøre det vi har av informasjon og dokumentasjon tilgjengelig, så det må gjennomgås og følges opp av rette instanser, skriver den daglige lederen.

Wang avviser at Adopsjonsforum har forsøkt å kneble Aarsheim.

– Vi har respekt for hans opplevelse og det John Erik sier. Adopsjonsforum har ingen interesse av å kneble noen. Vi ønsker alle fakta på bordet. Vi vil gjøre alt vi kan for å bidra til myndighetene og de eksterne granskernes arbeid fremover.

Fikk to familier

For Aarsheim var det opprivende å få vite sannheten om livet sitt. Men han har også fått tilbake sin biologiske familie og vært flere ganger i Colombia.

Han håper granskingen vil gi svar til flere familier der ute.

– Jeg tenker det er utrolig viktig at adopterte og adoptivfamilier møtes med åpenhet. De må lytte, vise at de har tillit til de som kommer frem med historiene sine. Det er utrolig vanskelig for de involverte å grave opp alt dette fra fortiden sin, sier Aarsheim.