– Vi må ha håp, men tida spelar ikkje på lag, seier brannmann og frivillig leitemannskap i Askvoll, Helge Follevåg.

I Aurland har leitinga etter Christoffer Lysne Elgåen (29) halde på sidan natt til sist laurdag. I går starta leitinga etter ein småbarnsfar i 30-åra i Askvoll.

Store styrkar held trykket oppe på begge leiteaksjonane. To forsvinningar som råkar dei små bygdene hardt.

Her kjenner alle alle. Kjenslene er tunge å bere for alle dei som time etter time søker på sjøen og langs land.

OMFATTANDE SØK: Mannskap på redningsskøyta "Simrad Buholmen" speidar utover fjorden fredag. Foto: Redningsselskapet

– Det er heilt jævlig

I Aurland vil store styrkar frå Røde Kors og Norsk Folkehjelp delta i leitinga frå laurdag morgon. Dei skulle uansett ha ei samøving, som no blei til ein skarp aksjon.

Dei får også hjelp av ein undervassubåt gjennom helga.

– Prioriteringa vår er å vere enda fleire folk ute til å søke i terrenget ned til fjorden og på fjorden for å følgje den fram og tilbake, seier politisjef i Aurland, Knut Arne Klingenberg.

Totalt vil om lag 200 menneske, kanskje enda fleire, delta i leiteaksjonane.

I Askvoll er Geir Sætren ein av dei frivillige. Han innrømmer at det er beintøft.

– Eg har aldri vore med på å leite etter folk på denne måten, eg synest det er heilt jævlig, rett og slett. Vi får gjere det vi kan gjere, seier han.

MANGE I AKSJON: Kystvaktskipet KNM "Tyr" i aksjon i Askvoll fredag. Foto: Ole André Rekkedal / NRK

Frivillige strøymer til

Kystvakta er med i leitinga i Askvoll med KNM «Tyr». Det er også fleire redningsskøyter og mange andre båtar.

På den måten får dei leita i eit langt større område.

Utover fredagen har fleire og fleire frivillige strøymt til både i Aurland og Askvoll. For brannmannen Helge Follevåg er det avgjerande.

– Det er overveldande. For oss som deltar er det viktig at det er mange. Viser jo berre at vi bryr oss. Vi leitar etter ein som dei fleste kjenner.