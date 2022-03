Zelenskyjs tale til Stortinget: – Vi fikk tårer i øynene

Den lille familien har bodd i Larvik i bare to uker. I dag var de invitert til Stortinget for å få se og høre presidenten sin tale til de norske stortingspolitikerne.

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, fikk stående applaus både før og etter talen.

– Vi er stolte av presidenten vår. Vi følte på en stor stolthet, spesielt under applausen. Applausen tok jo aldri slutt.

Familien ønsker ikke å stå fram med navn i denne saken. De frykter det kan få konsekvenser for familien som er igjen i Ukraina.

– Rørende

Zelenskyj snakket om de to landenes felles historie. Han nevnte vikingtid og andre verdenskrig.

Presidenten understreket at Norge og Ukraina har en felles nabo og en felles trussel mot felles verdier.

– For russerne er det ingen forbudte mål, de angriper alt, sa han.

Det mest rørende øyeblikket for familien var da Zelenskyj viste til den norske grunnlovsfeiringen.

Han påpekte at årets 17. mai-tog også vil bestå av mange ukrainske barn.

– Vi fikk alle tårer i øynene når presidenten snakket om 17. mai-toget. Han snakket om alle barna Norge får låne, forteller den ukrainske familien.

Støtter presidenten

Det ble en tøff start på dagen for familien, bestående av mor og to barn i Larvik. Barnas far er igjen i Ukraina. I tillegg har de også besteforeldre der.

I dag våknet de til nyheten om at Tsjernikiv, området familien er fra, er under bombing.

Familiefaren har meldt seg til tjeneste for å kjempe i krigen. Men han er foreløpig satt til andre oppgaver.

Derfor støtter flyktningene i Larvik presidentens bønn til norske politikere.

– Norge må sende mer våpen, for nå klarer de ikke å gjøre nytte av alle ukrainske menn som vil stille opp i krigen, forklarer moren.

– Vi stoler på ham

NRK møtte familien hjemme i Larvik før de dro til Oslo for å høre på president Zelenskyjs tale.

Søsteren til moren, Oksana Storrønningen, bor i Larvik. I dag fungerte hun som tolk for familien.

Oksana støtter presidenten og tror han kommer til å gjøre det som er rett for landet.

– Han er veldig effektiv. Vi stoler hundre prosent på ham.

Familien hjemme i Larvik før de dro til Oslo for å høre talen i Stortinget. Foto: Philip Hofgaard / nrk

Få som har talt på Stortinget

Volodomyr Zelenskyj er den fjerde personen som representerer en annen stat enn Norge, som får tale i Stortinget.

Winston Churchill talte til Stortinget i 1948, noen år etter at andre verdenskrig var over. Churchill hadde ledet Storbritannia under krigen, og var en av Norges nærmeste allierte.

I 2014, da Norge feiret at grunnloven var 200 år, fikk lederne av nasjonalforsamlingene i Danmark og Sverige tale i Stortinget.