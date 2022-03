Trur Stortinget kan bli utfordra av Zelenskyj i dag

– Det kjem til å vere eit historisk opplegg, for det er ikkje ofte at andre enn medlem av regjeringa og Stortinget som får tale i plenum. Men det gjer me fordi Europa er i krig, seier stortingspresident Masud Gharahkhani.

Lista over utlendingar som får tale til Stortinget er veldig kort.

Winston Churchill tala til Stortinget i 1948, nokre år etter at andre verdskrig var over. Churchill hadde leia Storbritannia under krigen, ein av Noregs næraste allierte.

Og i 2014, då Noreg feira at grunnlova var 200 år, fekk leiarane av nasjonalforsamlingane i Danmark og Sverige tale i Stortinget.

Volodymyr Zelenskyj blir dermed den fjerde personen som representerer ein annan stat enn Noreg, og som får tale i Stortinget.

Det skjer klokka 14 i ettermiddag, og blir sendt direkte - med tolking - i NRK sine nyheitskanalar.

– Han bygger ei bru til publikum

– Han er ein god taler fordi han er til stades, bruker eit enkelt og effektivt språk.

Det seier retorikkekspert og førstelektor ved Høyskolen Kristiania, Kjell Terje Ringdal.

Han har sett på tidlegare taler som Zelenskyj har halde til ulike nasjonalforsamlingar, mellom anna då han tala til den amerikanske kongressen.

– Han bygger ei bru over til dei som ein snakkar til. Han minna kongressen på at det som me opplever no, har de også opplevd i form av Pearl Harbor og 9/11, seier Ringdal.

Tidleg i krigen talte Zelenskyj til den amerikanske kongressen. Du trenger javascript for å se video. Tidleg i krigen talte Zelenskyj til den amerikanske kongressen.

Han seier presidenten viser at han er klar over kven publikum er, kva dei tenker på og er opptekne av. Likevel, då han tala til Israel meinte ein del folk at den ukrainske presidenten bomma litt med sin bodskap.

– Han har blitt ein opprørsgeneral, og er nok medviten om at krigen også går føre seg i media. Og at krig er symbol, seier Ringdal.

Ventar ein president som er godt førebudd

Som eit døme viser han til ein av dei første talane Zelenskyj haldt etter at krigen braut ut. Då gjorde han det tydeleg at han ikkje hadde planar om å stikke av frå krigen, og sa «eg treng ikkje skyss, eg treng våpen».

– Han seier det ute i gata, ubarbert, i grøn t-skjorte, Alt trekk i retning av at dette er ein mann som har karakter, og som snakkar til sitt folk at han ikkje kjem til å forlate dei.

– Eg er ganske sikker på at presidenten er godt førebudd. Han kjem sikkert til å gje tilbakemelding på dei tinga han er nøgd med, og forventingar han har i tida framover, seier Gharahkhani.

Då Zelenskyj tala til det danske Folketinget i går takka han for støtte, samtidig som han utfordra Danmark på å innføre ytterlegare sanksjonar mot Russland.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte tysdag til Folketinget i Danmark. På videolink bad han det danske folk om å tenne et lys til minne for alle ukrainarar som hadde blitt drepne i krigen. Du trenger javascript for å se video. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte tysdag til Folketinget i Danmark. På videolink bad han det danske folk om å tenne et lys til minne for alle ukrainarar som hadde blitt drepne i krigen.

– Store kontrastar mellom Putin og Zelenskyj

Zelenskyj har tidlegare vore tydeleg på at han skulle ønske europeiske land engasjerte seg meir militært i krigen. Stortingspresidenten er førebudd på at den ukrainske presidenten kan kome med kritikk.

– Det meiner eg det er viktig å lytte til. Det som i alle fall er eit flott utgangspunkt er at ein står tverrpolitisk saman for å vise solidaritet med det ukrainske folk. Derfor er det viktig at det kjem tydelege signal frå presidenten, også veit eg at alle politiske parti kjem til å ta tak i det, og også regjeringa, seier Gharakhani.

Då Zelenskyj tala til EU-parlamentet 1. mars, så fekk han ståande applaus som respons då han var ferdig. Du trenger javascript for å se video. Då Zelenskyj tala til EU-parlamentet 1. mars, så fekk han ståande applaus som respons då han var ferdig.

Retorikkekspert Ringdal meiner forskjellen på den ukrainske og russiske presidenten er ganske slåande, og at Zelenskyj har ein tone og veremåte som slår langt betre an i vestlege land, slik som Noreg.

– Der Zelenskyj er varm, moderne, til stades og inkluderande, så er Putin det stikk motsette. Han er kald, sett med vestlege auge, han er hard, han har ikkje familie, han er makt. Zelenskyjs veremåte er godt tilpassa det vesteuropeiske, slik me sannsynlegvis vil sjå i dag.