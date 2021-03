Aftenposten

Hvordan reagerer dere på resultatene?

Her må jeg være ærlig å si at de er overraskende gode. Vi har nok ikke målt systematisk nok, men diskuterer det særlig når vi bommer med balansen på for eksempel papirforsiden. Så bevisstheten er blitt bedre. Vi merker forøvrig en gledelig utjevning blant kjønnene blant digitale abonnenter, der er balansen så å si perfekt, fra å ha vært mannstung.

Hvorfor er menn oftere avbildet på nyhetsnettsteder enn kvinner?

Det skyldes nok en blanding av bevisstløshet og lettvint jobbing med illustrasjoner. Ofte er det jo mulig å bruke bilder av den kvinnelige kilden i saken fremfor å alltid velge det mest kjente mannlige navnet.

Hva gjør dere for å være bevisste på kjønnsfordelingen på nettstedet deres?

Vi snakker om det når vi bommer grovt, men har nok mer å gå på. Mangfold blant kilder handler om ikke bare om kjønn, men om faglig variasjon, geografisk variasjon og etnisk bakgrunn. Å utvide kildetilfanget krever ekstra arbeid, men det er også en investering vi får igjen for over tid.

Trine Eilertsen, sjefredaktør

Dagbladet

Vi jobber kontinuerlig med å sikre en best mulig balanse og mangfold i vårt kildetilfang. Det er selvsagt et mål å ha mest mulig mangfold i spaltene, og dette er noe Dagbladet har lange tradisjoner for. Vi er ikke tilfredse med resultatene på dette området, det er et kontinuerlig forbedringsarbeid.

Alexandra Beverfjord, sjefredaktør

DN

– Resultatene er langt dårligere enn vi kunne ønske. Det er noe vi jobber en hel del med. Jeg tror vi stadig blir flinkere på å få balanse i kildeutvalget vårt, men også i den visuelle presentasjonen av kildene våre, sier Ingeborg Volan, redaktør for publisering og visuell journalistikk i Dagens Næringsliv.

– Dette er veldig sammensatt. Vi er jo et nisjemedium som dekker norsk næringsliv. Den automatiske kvinneandelen går litt ned fordi det fortsatt er en del likestillingsutfordringer i næringslivet, selv om det har blitt langt bedre de siste årene.

Volan peker på at toppledere ofte er menn. Tidspress og vaner blant journalistene kan også spille inn.

– Det er fort gjort at journalister eller fotografer kontakter de kildene en har snakket med mange ganger før, fordi man vet at de stiller opp.

I tillegg har redaksjonen erfart at det er vanskeligere å få kvinner til å stille til intervju.

– Veldig ofte er det dessverre mye lettere å få en mann til å svare ja på å stille til intervju enn en dame. Vi vet ikke hvorfor, sier Volan.

– Vi jobber aktivt med dette med kjønnsbalanse og kildebredde. Vi har opprettet en intern database over gode kvinnelige kilder på mange områder. I tillegg har vi gått åpent ut og bedt kvinner i nærings- og samfunnslivet om å registrere seg hvis de har lyst til å bli intervjuet av DN.

Ingeborg Volan, redaktør i Dagens Næringsliv

NRK

Resultatene viser at vi fortsatt har en jobb å gjøre. At det er bilder av flere menn enn kvinner på forsiden vår henger nok til dels sammen med hvilke kilder vi har i sakene. Det er ofte bilde av den som intervjues i saken.

Derfor er det viktig at vi jobber med kilder når vi ønsker å endre denne skjevfordelingen. Vi er veldig bevisst på dette - NRK skal speile hele befolkningen - og jobber med å få en jevnere kjønnsbalanse i journalistikken vår, i tillegg til mangfold på andre måter som alder, geografi og etnisitet.

Hildegunn Amanda Soldal, nettsjef

TV 2

– Jeg tenker at så lenge dette er systematisk over litt tid, så bør vi jo ikke være fornøyd før sakene våre, kildene våre og de vi omtaler representerer samfunnet vi lever i. Det gjelder jo kjønn, men også andre demografiske parametre, sier Derek Bjølgerud, leder for TV2.no.

– Jeg tror det er noe i dette, og det handler litt om områder vi dekker. Vi har for eksempel veldig mye fotball. Da blir jo både kildene og de vi omtaler ganske mannstunge, fordi de største rettighetene er på herrefotball.

Bjølgerud mener også at TV 2s satsing på utenriksdekning har mye å si for resultatet, siden mange statsledere er menn.

– Selv om vi har en kvinne i sin beste alder som statsleder er det ikke alle som har det. De fleste store landene i Midtøsten har menn som ledere.

Han peker også på USAs tidligere president Donald Trump, som har blitt svært mye omtalt.

– Hva gjør dere for å være bevisste på kjønnsfordelingen på nettstedet deres?

– De siste årene har vi har vært veldig opptatt av å rekruttere kjønnsbalansert. For oss har det handlet mye om å få en riktigere balanse på reportersiden, både når det gjelder kjønn og alder.

Derek Bjølgerud, leder for TV2.no

VG

– Jeg synes dette er tall som viser at vi har noe å gå på. Ideelt sett skulle det vært mer jevnbyrdig mellom kjønnene, sier utviklingsredaktør i VG, Øyvind Brenne.

– En årsak er kanskje at det er flere menn enn kvinner som jobber som journalister i VG. Tradisjonelt har det kanskje «alltid» vært sånn at man lettere ringer en mann enn en kvinne.

Han forteller at VG har verktøy som teller menn og kvinner

– Det er ikke sånn at det på død og liv skal være 50-50 hver dag. Men VG ønsker at det skal være så likebyrdig som mulig.

Noen forklaringer er det, sier Brenne. For eksempel er det størst interesse rundt herrefotball. Dermed blir det fort mer herrefotball enn kvinnefotball på VGs nettforside.

– Men det er dumt når utslaget blir såpass tydelig.

– Vi har åpenbart noe å gå på. Når vi får tall som dette servert, så viser det at vi har en jobb å gjøre.

Øyvind Brenne, utviklingsredaktør i VG