Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Unge forteller at de stadig eksponeres for voldsvideoer på sosiale medier, ofte flere ganger i uka.

Politiet ser alvorlig på at mange av disse videoene er laget for å underholde.

Politibetjent Håvard Haugen Listaul i Nettpatruljen mottar stadig tips om spredning av voldsvideoer på nett.

Noen videoer mistenkes for å være laget spesielt for å legges ut på nett, noe som er ekstra problematisk og straffbart.

Politiet oppfordrer til å ikke dele voldsvideoer, men heller varsle politiet.

En Instagram-konto som spredte voldsvideoer fra Skien er nå slettet, og saken er anmeldt av politiet.



En mann står midt på gata i Skien. Bak kommer det en person løpende, hopper opp og sparker han i ryggen.

I en annen video blir mannen, som er en del av byens rusmiljø, slått med batong i beina.

På Instagram blir det opprettet en konto. «Underholdning på høyt nivå», står det skrevet.

Brukeren lover at det kommer flere videoer snart.

– Ser ofte slike videoer

Hos politiets nettpatrulje får de stadig inn tips om voldsvideoer som spres på nettet.

– Dette er noe som skjer ofte, forteller politibetjent Håvard Haugen Listaul.

Håvard Haugen Listaul jobber i Nettpatruljen i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Veslemøy Prøis / NRK

Han ser dette i sitt eget politidistrikt, men sier det skjer over hele landet.

14-åringene Hani Mohammed Ali og Jenny Wiik Roaldseth forteller at de får lignende videoer opp på sine telefoner.

Ikke sjeldent, men flere ganger i uka.

Hani Mohammed Ali og Jenny Wiik Roaldseth får flere ganger i uka opp voldsvideoer på sosiale medier. Foto: Veslemøy Prøis / NRK

Det er mest på story på Snapchat, og noen ganger på TikTok, forteller de.

– Det er trist og sånn burde man ikke spre videre, sier Hani.

Jentene er ikke alene. Også Sander Derrica (17) og Theo Hem Moen (16) får voldsvideoene stadig opp på sosiale medier. De tror folk legger ut videoene for underholdning.

Sander Derrica og Theo Hem Moen. Foto: Veslemøy Prøis / NRK

– Det er galt. Men samtidig, folk vil klikke seg inn på videoen hvis det står «brutal slåss-scene» for eksempel.

Voldsofre øker

Samtidig som unge forteller at de ofte blir eksponert for voldsvideoer, viser også ferske tall fra Statistisk sentralbyrå en økning i anmeldelser for nær sagt alle typer av vold- og mishandlingslovbrudd i 2023.

Anmeldelser for kroppsskade har gått opp med 7 prosent fra året før. Totalt er 37 000 personer registrert som ofre for vold, viser den nye rapporten om anmeldte lovbrudd.

Hvor mange av disse som er fanget på film og delt videre i sosiale medier, er vanskelig å tyde.

– Når politiet etterforsker vold, er det ikke uvanlig at noen har filmet hele eller deler av hendelsen. Hvor mange slike videoer som er delt videre er vanskelig for politiet å vite, forklarer seksjonsleder for straffesaksstyring i Sør-Øst politidistrikt, Guro Siljan.

– Ekstra problematisk

Enkelte videoer har et preg av at de er laget for underholdning, sier Listaul i Nettpatruljen.

– Noen ganger mistenker vi også at en voldshendelse kan ha skjedd kun fordi den skal legges ut på nett. Det er ekstra problematisk, sier han.

Da er også lovverket strengere.

Kan du reglene?

Dette sier Nettpatruljen om deling av voldsvideoer Du trenger javascript for å se video.

– V eldig bekymringsverdig

Det er flere grunner til at videoer med voldelig innhold går viralt på sosiale medier, tror politibetjenten.

– Man ser det, og man blir kanskje sjokkert, og så deler man det videre. En annen grunn kan være at man har gode hensikter, og ønsker å finne ut hvem gjerningspersonen er, tror han.

Steffen Krüger, førstelektor i medier og kommunikasjon ved UiO trekker paralleller til voldelig nettkultur.

– Vi har sett det på Twitch. Der finnes det «in real life-kanaler» hvor det blir begått voldshandlinger. Det finnes også en tradisjon fra «Jackass» hvor man ser de involverte gjøre seg selv vondt. Også har man «pranking-kulturen» hvor det lages innhold på bekostning av andre.

Forsker og Førstelektor i medier og kommunikasjon Steffen Krüger ser sammenheng mellom voldsvideoer og annen voldelig nettkultur. Foto: PRIVAT

Han sier at volden på nettet ofte utføres av gutter.

– Jenter gjør ofte seg selv vondt. Gutter har en tendens til å gjøre andre vondt, eller gjøre seg selv vondt gjennom andre. Det er veldig bekymringsverdig.

Anmeldt

Politiet oppfordrer til å ikke dele denne type videoer, men heller å varsle politiet.

Instagrambrukeren med voldsvideoene fra Skien er nå slettet, og saken er anmeldt av politiet.

– Vi har opprettet anmeldelse på grunn av alvorligheten, sier Tor Ragnar Steffensen i politiet til NRK.

Saken er under etterforskning og de har en mulig mistenkt.

Tor Ragnar Steffensen, seksjonsleder for forebyggende enhet i politiet i Telemark. Foto: John Andre Samuelsen / NRK