Slår alarm om brutal ungdomsvold: – Jentene er grenseløse

– Det er skremmende å se hvor grov vold barna utfører. Det kan virke som grensene flyttes for at filmene skal bli spektakulære. Barna skjønner ikke hvor farlig det kan være, sier Harald Hollerud hos politiet i Kristiansand.

NRK har fått tilgang til en video som viser en av voldshendelsene i Kristiansand.

Offerets pårørende har samtykket til at den publiseres. De sier situasjonen oppleves så tøff at de ikke orker å uttale seg nå.

Filmen fra i vår viser hvordan deres datter i grunnskolealder blir dratt i bakken. Liggende forsøker hun å skjerme hodet mens hun utsettes for massiv vold. I videoen høres dype smell når sparkene rettes mot hodet og ryggen.

Hendelsen blir filmet noen meter unna.

Etter det NRK forstår fikk jenta helsehjelp i etterkant av voldsepisoden.

Tre jenter er siktet i saken, mens én jente er mistenkt. Alle fire har vært involvert i lignende voldsepisoder tidligere.

Forelder: – Veldig fortvilet

NRK kjenner ikke identiteten til alle de siktede eller deres pårørende.

På grunn av deres unge alder har de ikke fått oppnevnt forsvarer eller bistandsadvokat.

Politiet har derfor på forespørsel fra NRK tatt kontakt med de siktede jentenes pårørende for å be om tilsvar på anklagene.

To av foreldrene har tatt kontakt med NRK. En av dem sier familien er dypt fortvilet over at deres datter har utøvd vold.

– Vi som foreldre blir sjokkerte når vi ser vårt eget barn utføre sånne handlinger. Vi føler redsel og skam, og man bebreider seg som foreldre. Så er man selvfølgelig bekymret for barnet som blir utsatt for vold.

Legger «feller» for ofrene

Politiet sier flere av sakene tyder på at det viktigste motivet for jentene er å spre frykt.

– Filmene viser jenter som er fullstendig grenseløse. De er på jakt etter situasjoner hvor de kan utøve vold, sier Hollerud.

Ungdomsvold er ikke et nytt fenomen i Kristiansand. Men politiet har sett en bekymringsfull trend:

Voldsutøverne blir yngre.

Stadig flere jenter utfører hensynsløs vold.

Samme jentegjeng står bak flere voldsepisoder.

Alt filmes og deles på Snapchat og TikTok.

– Ofrene er tilfeldig valgt og det er lite som skal til før det smeller. Flere ganger setter jentene opp «feller» for å finne en grunn til å angripe ofrene.

Politiet opplyser at ungdomsvolden lammer bydeler i perioder.

– For barna er ofte ydmykelsen det verste. Filmene spres igjen og igjen. Vi frykter at ungdommer som utsettes blir traumatisert for mange år framover.

Etterforskningsleder Harald Hollerud står ved Rutebilstasjonen i Kristiansand. Her skal flere unge jenter ha utført et ran forrige uke. Foto: Jon Anders Møllen / NRK

Barna kan ikke straffes

Utfordringen for politiet er å finne gode tiltak når jentene er så unge.

I Norge er den kriminelle lavalder 15 år. I avhør sier flere av barna at de vet at de ikke kan straffes.

– Volden er ofte så grov at en voksen hadde blitt satt rett på glattcelle. Men det kan vi ikke gjøre med barn, sier Hollerud.

Politiet samarbeider tverrfaglig med skoler, fritidsetaten, barnevern og andre som treffer barna.

– Vi har kontakt med alle som kan være med på å utgjøre en forskjell i barnas liv, men det er krevende, sier Hollerud.

Offerets pårørende har samtykket til at videoen publiseres for å vise brutaliteten. Du trenger javascript for å se video. Offerets pårørende har samtykket til at videoen publiseres for å vise brutaliteten.

Få står for mange av hendelsene

Hver eneste dag er kommunen i kontakt med ungdomsmiljøene i bydelene.

– Vi opplever at volden skaper frykt, sier kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune, Johanne Benitez Nilsen.

Det er få ungdommer som står for mye av kriminaliteten. Men de få er svært aktive.

For et barn som opplever vold kan det oppleves som et nytt overgrep hvis det ikke får konsekvenser.

Mange lar være å si ifra fordi de er redde for å bli tatt for «snitching».

Hun sier også at flere foreldre kvier seg for å ta kontakt med politiet, i frykt for hevn.

Kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune, Johanne Benitez Nilsen. Foto: Jon Anders Møllen / NRK

Deling er også straffbart

Hollerud i politiet tror mange ikke er klar over konsekvensene av å dele voldelige videoer på nett.

Deling av videoer er straffbart, og er med på å forsterke traumet for de som opplever volden.

– Dersom du deler eller ser på, så deltar du. Det er det viktig at ungdommene forstår, sier Hollerud.