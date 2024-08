• Niels de Ruijter donerte sæd i 1978 og fikk vite at han bidro til åtte barn.

• Han registrerte sitt DNA i 2006 etter at loven i Nederland endret seg og det ikke lenger var lov å være anonym sæddonor.

• I 2019 ble han kontaktet av en stiftelse som hadde funnet en match, hans datter Cathalijne Gofferjé-Streppel.

• Cathalijne hadde lenge følt at noe var feil og fikk vite at hun var et donorbarn da hun var 18 år.

• Etter å ha funnet sin biologiske far, sier Cathalijne at mange biter falt på plass for henne.

• Niels oppfordrer nå andre donorfedre til å registrere sitt DNA og være åpne for å møte deres donorbarn.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.