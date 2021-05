Søndag 2. februar 2020 ble Thea Halvorsen Braavold funnet død i sin egen leilighet i Sandefjord.

Den 46 år gamle daværende kjæresten avgir sin forklaring i Vestfold tingrett mandag.

Mannen har hele tiden nektet straffskyld, og erklærte seg ikke skyldig da han ble spurt i retten.

RETTEN SATT: På bildet er blant andre aktor Anne Margrete Katteland (til venstre) og forsvarer Jonny Sveen (til høyre). Foto: Henrik Bøe / NRK

Spilte av nødsamtale

Aktor Anne Margrete Katteland startet rettssaken ved å spille av nødsamtalen politiet mottok da tre venner av Thea Halvorsen Braavold fant henne død.

Ifølge Katteland hadde de tre vennene dratt til Braavolds leilighet fordi de var bekymret for henne. Da de kom fram fant de henne brutalt drept inne i leiligheten.

Vennene gikk ut av leiligheten og ringte 112. I nødsamtalen er de åpenbart veldig fortvilet. De forteller politiet om et forferdelig syn, og at Braavold er død.

Katteland sier det har vært en svært omfattende etterforskning, og at det er tatt mer enn 250 avhør i saken.

Sier han sist så Braavold kvelden før drapet

Politiet har hatt store problemer med å få tiltalte til å forklare seg. Katteland sier han har gitt uttrykk for at han har ønsket å forklare seg, men har ikke klart det.

Under den første delen av tiltaltes forklaring var 46-åringen tydelig frustrert.

Han avbrøt flere ganger spørsmål fra dommer og aktor, og sier han vil fortelle hele historien fra begynnelsen. Mannen sa også at han ikke har fått sove i natt, og ga uttrykk for at dette ikke er en ideell dag for ham å avgi forklaring.

På spørsmål om når han sist så Thea Halvorsen Braavold, svarer 46-åringen at han var hos henne kvelden før drapet.

46-åringens forklaring fortsetter mandag ettermiddag.