Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Avgangselevene i videregående skole er i siste innspurt for å finpusse vitnemålet.

Men med avlyst eksamen og bortfall av fraværsregelen har det blitt mer rulling og mindre skole for mange av dem.

Konsekvenser

Elevene selv innrømmer at det er vanskelig å holde motivasjonen oppe uten eksamen eller fraværsregler.

– Man tar kanskje litt lett på det å være borte fra skolen. For det har ikke like store konsekvenser, sier russepresident ved Sandefjord videregående skole, Line Bjerkeskau.

Emil Smith Lillevik og Johannes Rønningen møter opp på skolen, men de synes det er vanskelig å finne motivasjon i siste innspurt av skolegangen. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Russepresidenten sier hun i utgangspunktet var optimistisk da eksamen ble avlyst.

– Personlig synes jeg det er en litt gammeldags metode. Men som vi ser nå, er det kanskje en motivasjon å ha eksamen på slutten av året for å få vist hva du kan.

Bjerkeskau trodde avlyst eksamen skulle føre til at elevene fokuserte mer på standpunktkarakterene.

– Der har jeg blitt motbevist. Jeg ser at færre er på skolen og at de tenker mindre på standpunktkarakterene sine.

Les også: Gjenbruks-russ: Målet er billig russetid og minst mulig søppel

– Problematisk

På Sandefjord videregående skole rapporterer lærere om at en tredjedel av klassen ofte er borte fra klasserommet.

Rektor ved skolen, Harald Møller, er bekymret. Han forteller om russ som ruller hele natta.

Det fører til at elevene enten kommer for sent, eller ikke i det hele tatt.

– Jeg synes absolutt det er problematisk at det er såpass høyt fravær. Det taper elevene på, sier han.

Rektor ved Sandefjord videregående skole, Harald Møller, synes det høye fraværet er alvorlig. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Når elevene heller ikke trenger å dokumentere fraværet, blir terskelen lavere for å si de er syke, mener rektoren ved Norges største videregående skole.

Men med høyt fravær, får lærerne dårligere forutsetninger for å vurdere elevene.

– Får du ikke vurdert et fag, får du heller ikke vitnemål, sier Møller.

Derfor mener han fraværsgrensen burde vært innført igjen før russetiden.

– Ikke minst fordi eksamen ikke er der, tror jeg det er en ytre motivasjon som hadde hjulpet.

Les også: 10 lovbrot du burde unngå i russetida

Erfarer det samme

NRK har kontaktet flere videregående skoler på tvers av landet. De erfarer den samme fraværstrenden. En av dem er Bjørn Olav Lea. Han er rektor ved Jåttå videregående skole i Stavanger.

– Det er ofte høyt hos russen, men nå er det høyere enn det noen gang har vært. Fraværet er for høyt.

Rektor ved Hartvig Nissens skole, Hanna Norum Eliassen, merker også et høyt fravær. Rektoren ved osloskolen tror hun vet årsaken.

– Jeg tror ikke russefeiringa gjør så stor forskjell. Vi tenker at avlyst eksamen medvirker, men pandemien har nok skapt en løsere tilknytning til skolen for mange elever.

Har hjerte for elevene

Rektor ved Thor Heyerdahl videregående skole, Lin Marie Holvik, har forståelse for elevenes situasjon.

– De har vært to år i pandemi, så jeg har litt hjerte for dem, sier Holvik.

Hun merker også et høyere fravær enn normalt.

Rektor ved Thor Heyerdahl videregående skole, Lin Marie Holvik, ønsker ikke å rette pekefinger mot russen.

Rektoren mener det er viktig å være litt romslige med årets russ. Hun vil ikke være så rask med pekefingeren. Holvik har også støtte hos lærerne.

– Vi skulle ønske de valgte å komme på skolen, men når de tar andre valg, vil jeg ikke dømme dem. De har utvist en enorm forståelse under pandemien.

Stabile rammer for skolene

Kunnskapsdepartementet avviser at det var en uklok avgjørelse å ikke gjeninnføre fraværsregler i vår.

Statssekretær Kristina Torbergsen mener det ville skapt utfordringer for skolene.

– Pandemien hadde ingen sluttdato da beslutningen ble tatt. Da var det viktig å gi skolene forutsigbarhet og stabile rammer, slik at de fikk utnyttet resten av skoleåret best mulig.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Kristina Torbergsen. Foto: Ilja C. Hendel / Kunnskapsdepartementet

Torbergsen sier at det fortsatt er gode grunner til å møte opp på skolen, selv uten fraværsgrensene og eksamen.

Standpunktkarakterene er ikke satt ennå, og elever som er mye borte risikerer å ikke få karakter, forklarer hun.

– Jeg vil oppfordre russen til å kose seg i russetiden, men å gjøre det på en måte som lar seg kombinere med skolehverdagen.