Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Smitteøkningen de siste ukene har gitt hoste-kor og snufse-symfoni i norske klasserom. Og trafikk til fastlegekontorene fra ungdommer som må ha legeattest for å få dokumentert gyldig skolefravær.

Presset har derfor vært stort for å få endret de nasjonale fraværsreglene.

Nå gjeninnfører kunnskapsminister Tonje Brenna unntaket fra fraværsreglene.

Endringen gjelder fra i morgen, fredag 5. november, og ut skoleåret.

Samtidig vil de som har hatt sykefravær i perioden 11. oktober og fram til i dag få det fjernet.

Det midlertidige unntaket gjøres for å lette presset på fastlegene og for at elever skal få følge smittevernanbefalingene og bli hjemme ved sykdom.

– Derfor gjeninnfører vi nå unntaket fra fraværsreglene ut skoleåret. Det betyr at for hele dette skoleåret vil reglene om at du må til legen for å dokumentere fraværet ditt opphøre, sa Brenna på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Økt smitte blant ungdom kom raskt på kunnskapsminister Tonje Brennas bord etter at hun fikk ny jobb. Foto: Ali Zare / NTB

Koronarisiko eller fravær

Landet rundt har elever ventet på denne nyheten. På Byåsen videregående skole i Trondheim satt elevrådsleder Sofia Piene og Cille Gresseth og fulgte spent med på pressekonferansen.

De to elevene forteller at det har vært høyt smittetrykk ved skolen.

– Vi ble satt i en situasjon der vi måtte velge mellom det å få korona og det å miste en karakter, sier Gresseth.

– Vi valgte å risikere å få korona istedenfor å få fravær, sier Piene.

Elevrådsleder ved Byåsen vgs. Sofia Piene og Cille Gresseth fulgte spent med på pressekonferansen torsdag. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Nå er de takknemlige for at unntaket gjeninnføres.

– Det var en veldig opptur. Nå som fraværsgrensa får et unntak ut hele skoleåret så betyr det at folk holder seg hjemme når de har symptomer. Kanskje det vil lette på smittetrykket på skolene og i samfunnet, sier Piene.

– Smitten sprer seg i klasserommene

Støre-regjeringen sier i regjeringsplattformen at den vil ha et mindre rigid og byråkratisk fraværsreglement enn det Solberg-regjeringen innførte. Men det punktet handler om hvordan reglene skal være på lang sikt.

Fraværsgrensa i korte trekk Ekspandér faktaboks Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.

Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.

Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.

Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.

Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.

Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær. (Kilde: Udir.no)

Endringen regjeringen innførte i ettermiddag, handler om den akutte smittesituasjonen.

For nå er det mye smitte blant norske ungdommer, både fra koronaviruset og mer vanlige høstforkjølelser. De nasjonale fraværsreglene fikk et unntak gjennom hele pandemien, men ble gjeninnført 11. oktober. Etter det har det blitt mer smitte i skolene.

Persbråten videregående skole i Oslo er en annen skole som har merket stor forskjell etter gjeninnføring av fraværsgrensa.

– Det er hosting hele tiden og smitten sprer seg i klasserommene fordi de aller fleste kommer forkjølet, sa elevrådsleder Margarita Tulinova-Grimsby til NRK i formiddag.

SESONG: Elevrådsleder Margarita Tulinova-Grimsby på Persbråten i Oslo forteller om mange syke. Foto: Martin Fjørtoft / NRK

Hun mener det var for tidlig å gjeninnføre fraværsgrensa 11. oktober.

– Det var altfor tidlig. Vi kommer inn i en sesong nå der mange blir syke på grunn av været, da er det for dumt at syke elever kommer på skolen når vi fremdeles er i en pandemi.

Hun fikk støtte fra rektor Siv Børven-Moberg.

– Elevene må få lov å være syke når de faktisk er syke.

– Dette er fornuftig

Steffen Handal i Utdanningsforbundet sier til NRK at de egentlig er for en fraværsgrense, men at den midlertidige endringen er fornuftig.

– Vi mener at den har bidratt til at elevene er mer på skolen og at de får en bedre opplæring. Men i den ekstraordinære situasjonen vi er nå med økt smittetrykk og en influensa på veg, så mener jeg at dette er fornuftig. Det å nå gå bort fra kravet om at fravær skal dokumenteres med legeattest er å sette fornuften først.

Leder for Utdanningsforbundet Steffen Handal. Foto: Terje Pedersen / NTB

Handal er samtidig bekymret for at det kan føre til at flere jukser med fravær.

– Jeg må understreke at fraværsgrensa ikke er borte, den gjelder fortsatt. Det er dokumentasjonskravet som nå er borte. Dersom dette fører til at elever er mer borte fra skolen og at systemet blir utnyttet, så synes det er svært uheldig. Først og fremst for elevene.

Unntak fra fraværsreglene Ekspandér faktaboks Når regjeringen nå gjeninnfører unntak fra fraværsreglene betyr det at elever ikke trenger å gå til lege for å dokumentere fraværet ved sykdom.

Fravær av helsegrunner kan dokumenteres med egenmelding for elever over 18 år. De under 18 må få en bekreftelse fra foresatte.

Fravær av helsegrunner føres ikke på vitnemål og kompetansebevis.

Unntaket gjelder for hele skoleåret 2021/22.

Det betyr at elever som har hatt sykefravær mellom 11. oktober og i dag får det fjernet. (Kilde: Kunnskapsdepartementet)

AUF mener derimot at regjeringen burde ha skrotet fraværsregelen

– Man må ha regler for fravær, men det å ha en rigid grense på 10 prosent som gjør at har man 10,1 så stryker man, men har man 9,9 så stryker man ikke, det er urettferdig. Og det bidrar heller ikke til at man vet hva problemet bak fraværet er, sier AUF-leder Astrid Hoem til NRK.

Press

Politisk har det vært press på regjeringen. SV krevde i Stortinget forrige uke at fraværsregelen blir opphevet inntil videre.

Smittevernveilederen for videregående skole sier at syke elever ikke skal møte på skolen. Men det har i flere uker kommet historier om elever som har gått syke på skolen, og leger har vært kritiske til å bruke tida si på snufsete elever.

Trondheimsordfører Rita Ottervik (Ap) er en av flere lokalpolitikere fra regjeringspartiene som har forlangt umiddelbar fjerning av fraværsregelen etter smitteoppblomstring blant annet på videregående skoler der i byen.

Innført, tilsidesatt, gjeninnført

Fraværsgrensa i videregående skole sier at elevene ikke får karakter dersom de har mer enn 10 prosent fravær i et fag. Regelen ble innført under Solberg-regjeringen i 2016. Målet var å bli kvitt skulking.

Men så kom et virus og påvirket reglene.

Allerede åtte dager før landet stengte ned i mars 2020, ble det innført et unntak fra regelen.

Dette var situasjonen fram til 11. oktober i år, tre dager før regjeringsskiftet. Da ble den nasjonale fraværsgrensa gjeninnført.

Nå – 24 dager senere – kommer Støre-regjeringen med en ny endring for videregåendeelevene.