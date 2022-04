Gjenbruks-russ: Målet er billig russetid og minst mulig søppel

Avgangselevene ved videregående skoler er godt i gang med russetiden.

Men for venninnegjengen i tredjeklasse ved kunst, design og arkitektur ved Porsgrunn videregående skole er det ikke bare fest og moro som er viktig i denne tiden.

De vil spare miljøet og lommeboka for ytterligere belastning.

– Russedressen min har jeg funnet på Tise. Den er brukt fra før, sier tredjeklasseelev Nana Schulze. Også russeluen kjøpte hun brukt.

MER MILJØVENNLIG: Nana Schulze velger en billigere og mer miljøvennlig russetid. Foto: Randi Nørstebø / NRK

Schulze ønsket ikke å bruke penger på kommersielle aktører som selger stæsj til russen i Norge.

– I tillegg har vi så veldig mye klær her i verden, og jeg vil ikke kjøpe mer enn jeg trenger å kjøpe, sier hun.

Dressen har hun sydd om selv og malt egne motiver på. Etter endt russetid, håper hun at lillesøsteren vil arve den og bruke den når hun blir russ.

Hvor kjøpte du russebuksa di? Jeg gjorde som alle andre og kjøpte den gjennom en kommersiell aktør. Jeg tenker på klima og miljø, så den ble kjøpt brukt. Russedress, hva er det? Vis resultat

Også venninnene har dekorert sine egne dresser.

– Det er veldig gøy å kunne malene dressen sin med vennene sine, sier Maria Elise Bugge.

Og russedressen blir aldri helt ferdig.

– Vi holder fortsatt på å male de mens vi er i russetida. Vi pynter på de etter hvert, sier Frida Andervik.

Tjener litt ekstra

Venninnegjengen synes det er gøy å se på de forskjellige håndmalte dressene fordi alle får et personlig uttrykk.

De har også malt andres russedresser slik at de tjener litt ekstra penger til egen feiring. I tillegg har de fire valgt å være «vandreruss». Det vil si at de ikke hører til noen buss eller bil.

Nana Schulze har i tillegg designet og printet ut russekortene sine selv.

– Da kan jeg printe det ut etter behov i stedet for at jeg får en pakke med 900 kort, og sitter igjen med kanskje 200 kort som aldri blir brukt, sier hun.

Schulze synes det er befriende å ha full kontroll over egen russefeiring.

– Og det holder meg ikke tilbake fra å feire at vi snart er ferdig på videregående.

YELLOW SUBMARINE: Frida Andervik er inspirert av Yellow Submarine fra The Beatles og hippie-tiden. Foto: Randi Nørstebø / NRK KLAR TALE: Jenter vil ha det moro. Design ved Maria Elise Bugge. Foto: Randi Nørstebø / NRK EGEN STIL: – Dette er min egen tegnestil, sier Vilja Druglitrø Ophus. Foto: Randi Nørstebø / NRK EGET MOTIV: Frida Andervik trykker eget motiv på gjenbrukt genser. Foto: Randi Nørstebø / NRK RUSSEKORT: Egendesignet russekort. Foto: Lilja Kormanski RUSS: Russ fra Kunst, design og arkitektur Porsgrunn videregående skole. Foto: Lilja Kormanski DIY: Russ fra Kunst, design og arkitektur Porsgrunn videregående skole. Foto: Lilja Kormanski

Håper flere lar seg inspirere

Forfatter, tidligere deltaker i NRK-serien «Symesterskapet» og medgründer av Fæbrik, Ingrid Bergtun, synes det er kult at russegjengen har gjort alt dette selv.

Hun mener at ved å male og lage motivene selv, får man et større eierskap til russedressen sin. Hun håper at flere lar seg inspirere av hva russejentene har gjort.

– Det er en veldig kort periode av livet, så ikke bruk altfor mye penger og prøv å tenke kreativt når det gjelder gjenbruk. Man får det gøy uansett, sier hun.

DIY: Ingrid Bergtun håper at flere lar seg inspirere til å lage ting selv. Foto: Tobias Myklebust Fjeldheim

Schulze regner kjapt over at hun har brukt rundt tusen kroner på dress, kort og lue til sammen.

– Og det vil jeg si er mye penger spart.

Russeknuter

– Mange av oss har malt på russedressene selv, og «DIY-et» det. Og da har vi malt på motiver som vi selv liker og som representerer oss, forteller Schulze.

Alle kan ikke gjøre alt, men Maria Elise Bugge understreker at det er mange gode miljøtiltak for årets russ.

– Det er mange russeknuter i år som støtter gode formål. Doner klær til Fretex, eller gi panten til Røde Kors, forteller hun.

GOD PLANLEGGING: De fire russejentene har planlagt designen på dressene lenge. Foto: Randi Nørstebø / NRK