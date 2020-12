Mer enn 1.500 østeuropeere ankommer Torp Sandefjord lufthavn i løpet av nyttårshelgen, ifølge anslag fra kommuneoverlegen i Sandefjord.

I stor grad er dette folk som har vært på juleferie.

Alle som ankommer Norge må fylle ut et nytt skjema, der man blant annet bekrefter at man har satt seg inn i karantenereglene.

Foreløpig er ikke dette skjemaet digitalt. Det skaper problemer når det plutselig er fulle fly på flyplassene igjen.

– Vi frykter det blir kødannelser på grunn av at folk ikke har fylt ut skjemaene før de kommer, sier leder for grensekontrollen i Sør-Øst politidistrikt, Torill Sorte.

ROLIG: Det har lenge vært glissent på Torp. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Frykter smitte i kø

Politiet har bemannet opp for å klare å ta imot alle som kommer. Likevel kan det fort bli køer dersom registreringen går for sakte.

Den store frykten er at det oppstår smitte i disse køene.

Derfor prøver politiet å unngå at det danner seg kø, men skjer det, må de sørge for et godt nok smittevern.

– Da må vi se på hvordan vi tar imot folk og hvor mange vi kan sende inn. Vi må vurdere dette fortløpende, sier Sorte.

En annen ulempe med registreringsskjema på papir, er at skjemaet i seg selv kan være en smitterisiko for kontrollørene som tar det imot.

Venter på en app

For å løse disse problemene, jobbes det på spreng med en digital løsning.

I stedet for å måtte levere et papir, skal man etter hvert kunne vise fram en QR-kode. Løsningen er forhåpentligvis klar i løpet av januar, ifølge Sorte.

– Da vil alle ha fylt ut skjemaet digitalt før de kommer. Det vil gjøre arbeidet mye enklere for oss.

Men det er ikke bare politiet som får det travelt på flyplassene fremover.

– Veldig mye mer arbeid

Regjeringen har innført nye karanteneregler som gjør at man kan komme seg ut av karantene etter sju dager. Da må man først teste seg innen tre dager etter ankomst, og så på nytt etter sju dager.

Hvis begge testene er negative, kan man gå ut av karantene.

KREVENDE: Kommuneoverlege i Sandefjord, Ole Henrik Augestad, legger ikke skjul på at nyttårshelgen vil kreve mye. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Når det på kort tid kommer mer enn 1.500 personer fra utlandet til Torp, må også helsepersonell øke kapasiteten.

– Det betyr veldig mye mer arbeid for oss. Vi må stille til disposisjon testkapasitet, både på flyplassen og blant annet for dem som er på karantenehotell, sier kommuneoverlege i Sandefjord, Ole Henrik Augestad.

Selv om dette blir en utfordring, ser han positivt på at så mange kommer til å teste seg.

– Vi ønsker å teste alle fra utlandet. Så det er gunstig for oss, og gunstig for Norge, at vi tester flest mulig fra land med høyere smitte.