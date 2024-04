Etterforskingen av et mistenkelig dødsfall i Porsgrunn den 17. juli 2023 har ført til at politiet har utvidet siktelsen til også å omfatte drap på en mann i 50-årene fra Grenland.

Politiadvokat Tine Henriksen Foto: Jon P Petrusson / NRK

– Politiet mener det er sannsynlighetsovervekt for at han har hatt en aktiv rolle i tilknytning til dette dødsfallet, og politiet har derfor besluttet å sikte mannen i 30-årene for drap, sier politiadvokat Tine Henriksen.

Siktet etter brann

Det var i september 2022 at en kvinne i 20-årene døde av brannskader etter en hendelse i en bolig i Porsgrunn.

I september 2023 ble en mann i 30-årene pågrepet og siktet for drap på kvinnen.

Juli 2023 blir en mann i 50-årene funnet død i boligen sin i Porsgrunn.

Mannen i 50-årene hadde status som vitne etter hendelsen i september 2022.

Politiinspektør, Odd Skei Kostveit, fortalte til NRK den gang at politiet etterforsket om det var en sammenheng mellom sakene.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Tidligere dømt

Den drapssiktede mannen har tidligere blitt dømt flere ganger, blant annet for narkotika- og voldskriminalitet.

Det viser dommer NRK har fått tilgang til.

Mannen i 30-årene er siktet for to forskjellige drap i Porsgrunn. Foto: Privat

I 2011 ble han dømt for å sparke inn døra på en bolig, slå en person som oppholdt seg i boligen i hodet og ta med seg flere eiendeler.

I samme rettsrunde er han dømt for vold mot to andre personer, ruskjøring, heleri, narkotikabruk og flere brudd på vegtrafikkloven. Han måtte sone 18 måneder i fengsel for disse forholdene.

Dømt for vold mot samboer

I 2013 ble han dømt for å ha utsatt sin tidligere samboer for vold over flere år. Han ble også dømt for vold mot henne i 2011-dommen. I 2019 ble han dømt for vold mot en annen tidligere samboer.

I 2014 ble han dømt til seks måneders fengsel for vold og frihetsberøvelse sammen med tre andre menn. Den fornærmede var den samme som ble utsatt for det voldelige tyveriet i 2011.