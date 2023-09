Ekskjæresten siktet for drap: – Han prøvde å brenne meg

– Han er veldig utagerende og var veldig, veldig voldelig mot meg.

Kvinnen i 30-årene har nå kommet seg bort fra Porsgrunn og fortiden sin.

For over ti år siden var hun kjæreste og samboer med mannen som nå er siktet for drap på en kvinne etter en brann i Porsgrunn i september i fjor. Selv nekter han straffskyld for dødsbrannen.

– Da jeg møtte ham var alt veldig spennende. Men det tok knapt en uke før volden startet, sier hun til NRK.

Sprayflaske og ild

Den nå drapssiktede mannen i 30-årene er dømt for en del av volden han utsatte ekskjæresten sin for. I samme rettsrunde i 2013 ble han dømt for vold mot en annen person, og flere andre forhold. Dette erkjente han ikke straffskyld for, ifølge dommen.

– Det var en veldig vond del av livet mitt. Da han ble satt i fengsel kom jeg meg endelig ut, sier ekskjæresten.

Han ble også dømt for vold mot den samme ekskjæresten i 2011.

NRK har spurt mannens forsvarer, Espen Refstie, om han eller hans klient har noen kommentar til at ekskjæresten nå står frem.

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, svarer han.

Heller ikke politiinspektør Odd Skei Kostveit ønsker å kommentere om politiet er kjent med at siktede skal ha truet med å tenne på ekskjæresten.

Politiet har plombert flere vinduer på en bolig i Porsgrunn i forbindelse med drapsetterforskningen. Foto: Hans Philip Hofgaard / NRK

Hun synes det er vondt å tenke på at mannen nå er siktet for en dødsbrann.

Hun hevder han prøvde å sette fyr på henne da de var sammen.

– Han prøvde med en sprayflaske og ild å sette fyr på rommet og meg. Jeg kom meg ut, men han prøvde å brenne meg.

Denne episoden er omtalt i tingrettsdommen fra 2013:

«Fornærmede hylte og begynte å sparke og slå. Fra å befinne seg ved sengekanten endte hun opp i hjørnet ved veggen. Fornærmede fikk ingen skader av denne episoden, men var livredd».

Mannen nektet for episoden i retten, en forklaring retten så bort ifra.

– Ødelagt og manipulert

Kvinnen synes det er vanskelig å prate om de fire årene med den nå drapssiktede mannen.

– Det gjør meg så vondt at dette skal skje med andre.

– Hvorfor blir man i et slikt forhold?

– Jeg vet ikke. Man blir ødelagt og manipulert. Til slutt tenker du at du ikke er verdt mer, du tør ikke annet enn å bli.

Onsdag ble han varetektsfengslet med brev-, besøks- og medieforbud i fire uker. Han nekter straffskyld for drap.

Vitne døde – etterforsker sammenheng

Det skal ha vært flere personer til stede i huset da kvinnen brant i fjor høst.

En av dem skal være mannen som ble funnet død i Porsgrunn i sommer, et dødsfall politiet omtaler som mistenkelig.

Politiadvokat Odd Skei Kostveit bekrefter til NRK at de undersøker en eventuell sammenheng mellom de to sakene.

– Vi ser om det er en sammenheng mellom disse to sakene, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Han sier at de nå ikke ser annen sammenheng enn at mannen som døde i sommer, har status som vitne i saken som nå etterforskes som drap.

Han sier også at mannen som er siktet for drap, har status som vitne i forbindelse med dødsfallet i sommer.

– Så får etterforskingen videre avklare om det er noen annen avklaring mellom disse to sakene.