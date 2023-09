Etterforsker sammenheng mellom dødsbrann og mistenkelig dødsfall

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks • En mann er siktet for drap etter at en kvinne døde etter en brann i Porsgrunn i september 2022.

• Politiet undersøker om det er en sammenheng mellom denne saken og et mistenkelig dødsfall i Porsgrunn i sommer.

• Den drapssiktede mannen har tidligere blitt dømt flere ganger, blant annet for narkotika- og voldskriminalitet. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap etter at en kvinne i 20-årene døde av brannskader etter en hendelse i en bolig i Porsgrunn i september i fjor.

Samtidig etterforsker politiet et mistenkelig dødsfall etter at en mann ble funnet død i en bolig i sommer, ifølge Varden.

– Vi ser om det er en sammenheng mellom disse to sakene, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Han sier at de nå ikke ser annen sammenheng enn at mannen som døde i sommer, har status som vitne i dødsbrannen i fjor, som nå etterforskes som drap.

Han sier også at mannen som er siktet for drap, har status som vitne i forbindelse med dødsfallet i sommer.

– Så får etterforskingen videre avklare om det er noen annen kobling mellom disse to sakene.

Mannen som er siktet for drap, er avhørt av politiet.

– Han nekter straffskyld for drap, sier Kostveit.

Han påpeker at mannen ikke siktet i saken politiet etterforsker som mistenkelig dødsfall.

Domfelt flere ganger

Den drapssiktede mannen er domfelt en rekke ganger tidligere, blant annet for narkotika- og voldskriminalitet.

Det viser dommer NRK har fått tilgang til.

Mannen som er siktet for drap Foto: Privat

I 2011 ble han dømt for å sparke inn døra på en bolig, slå en person som oppholdt seg i boligen i hodet og ta med seg blant annet to PC-er og to mobiltelefoner.

I samme rettsrunde er han dømt for vold mot to andre personer, ruskjøring, heleri, narkotikabruk og flere brudd på vegtrafikkloven. Han måtte sone 18 måneder i fengsel for disse forholdene.

Dømt for vold mot samboer

I 2013 ble han dømt for å ha utsatt sin tidligere samboer for vold over flere år. Han ble også dømt for vold mot henne i 2011-dommen. I 2019 ble han dømt for vold mot en annen tidligere samboer.

I 2014 ble han dømt til seks måneders fengsel for vold og frihetsberøvelse sammen med tre andre menn. Den fornærmede var den samme som ble utsatt for det voldelige tyveriet i 2011.

ETTERFORSKER: En mann er pågrepet og siktet for drap etter at en kvinne i 20-årene døde av brannskader etter en hendelse i en bolig i Porsgrunn i september i fjor. Foto: Theo Aasland Valen

Døde av brannskader

I drapssaken som politiet nå etterforsker, har politiet tidligere opplyst at kvinnen trolig ble dynket med brennbar væske og tent på, ifølge NTB.

Kvinnen ble behandlet for brannskader ved Haukeland sykehus i Bergen, men døde av skadene hun fikk tre dager senere.

Ifølge Varden skal tre personer ha vært til stede under hendelsen i september i fjor. Den ene var samboeren hennes, som er siktet for drap. Den andre var mannen i 50-årene, som ble funnet død i en bolig i Porsgrunn i sommer.

Vitne etter at kvinne døde

Mannen i 50-årene ble avhørt som vitne etter at kvinnen døde i fjor. Kostveit vil ikke si hva mannen har sagt i avhør.

– Jeg kan ikke gå inn på hva vitner har sagt i noen av disse to sakene, sier Kostveit.

Varden skriver også at mannen og i 50-årene og den drapssiktede i perioder bodde sammen. Etter dødsfallet har politiet stått vakt utenfor boligen, forteller en nabo til NRKs reporter på stedet. Noen vinduer er plombert med polititape.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med den siktede mannens forsvarer Espen Refstie. Refstie sa til NRK mandag at hans klient har tunge dager og har fått alvorlige beskyldninger mot seg. Refstie sa også at hans klient samarbeidet med politiet.

Fare for gjentakelse

Mannen skal fremstilles for varetektsfengsling onsdag. Politiet mener blant annet at det er fare for gjentakelse.

– Bakgrunnen for det er at han er siktet for to voldshendelser av nyere dato i år. Kvinner har blitt utsatt for vold, sier Kostveit.

Han vil ikke kommentere hva slags relasjon han har til kvinnene.

Kostveit sier Kripos nok er koblet inn i saken på ett eller annet vis, men er usikker på hvilken måte.

Han sier de kommer til å etterforske begge disse sakene og avhøre vitner på nytt. Han ber folk som har informasjon om noen av disse sakene tar kontakt med politiet.