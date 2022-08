Venninnene Nora Villo-Karlsen og Amalie Fagerbakke i Horten tar et godt grep om potetgresset og drar opp mandelpoteter.

– Oi! Så mange!

De kikker overrasket på de små potetene som dukker opp av jorda.

FØRSTE FORSØK: Nora Villo-Karlsen og Amalie Fagerbakke syns egne gulrøtter smaker best. Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

På en liten parsell har de dyrket poteter, gulrøtter og hvitløk.

Det jentene lærer seg her kan være avgjørende i framtida. Norge har nemlig den laveste selvforsyningsgraden i hele verden, ifølge FNs organisasjon for mat og jordbruk (FAO). Det vil si at vi importerer over halvparten av det si spiser.

Urbant landbruk

I Kristiansand har de bærbusker i byen som folk kan plukke fra. I Oslo er det bygninger der det dyrkes mat på taket. I etasjene under finner du restauranter som serverer maten.

Alle monner drar, mener Olaug Bollestad (KrF). Det var hun som lanserte ideen om å dyrke mat i byen da hun var landbruksminister.

– Det kan bli matmangel og da trenger vi kunnskapen bøndene har, sier Bollestad.

URBAN BONDE: Tidligere landbruksminister Olaug Bollestad er ikke ukjent med å dyrke mat. Foto: KrF

Fordelene ved å dyrke mat i sentrale strøk er mange, mener hun.

Byene blir grønnere, folk blir mer aktive og sosiale, og helsen vår blir også bedre.

I tillegg får vi mer kunnskap om hvordan vi dyrker egen mat.

– I et lengre perspektiv trenger vi dette, sier Bollestad. Hun håper at særlig unge vil la seg friste til å dyrke egen mat.

Men det er ikke bare de unge som er bitt av basillen.

– Mannen min er bygutt fra Stavanger. Nå har han begynt å dyrke i kasser her hjemme, sier Bollestad og ler.

Vi må dyrke mer

I Horten ble det venteliste da kommunen ryddet en gjengrodd tomt utenfor en høyblokk i byen. Her skulle byfolk få dyrke på sin egen lille flekk.

FOLKEHELSE: Å dyrke sammen styrker også helsen, vennskap oppstår og integrering kan styrkes. Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

Nora overtalte mamma Eli til å søke om å få en parsell.

Her lærer familien mye nytt. Nora tar gjerne med seg venninnen Amalie dit også.

– Det er ganske gøy og det kan man jo bruke i framtiden, sier Amalie. Hun tenker på at maten kan bli for dyr, ikke på krig.

Det er det andre som gjør.

Nå jobber regjeringen med en plan for totalberedskapen i Norge. At vi har tilgang på nok mat er en del av det som sikres.

Mat og helse

Venninnene i Horten går på en skole som har egen hage. Der skal jentene tilbringe mer tid fremover, og det gleder de seg til.

De har allerede tjuvstartet på faget «Mat og helse» i sommer.

– Det jo gøy! sier Nora. Dessuten synes hun gulrøttene hennes smaker bedre enn de i butikken.