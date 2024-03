– Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2025 til 2036 kjem fredag før påske.

– Direktør Bjørne Grimsrud i Transportøkonomisk institutt (TØI) er kritisk til at planlegginga blir basert på historiske tal, og ønsker at ein i staden planlegg for å nå framtidige mål, spesielt klimamåla.

– Statssekretær i samferdselsdepartementet, Cecilie Knibe Kroglund (Ap), er ueinig i kritikken og seier at dei har ei overordna målsetting om meir effektiv transport, og dessutan å nå klima- og trafikksikkerheitsmål.

– Fylkesordførar Anne Strømøy (H) i Vestfold er skuffa over at det ikkje ser ut til å komme pengar til å ferdigstille Vestfoldbanen frå Tønsberg til Skien.

– Stortinget skal vedta transportplanen før sommarferien, og det er mogleg å gjere endringar.

Oppsummeringa er laget av ei KI-teneste frå OpenAI. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.