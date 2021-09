Tirsdag 27. juli brant det i et teknisk rom ved Sandefjord stasjon og flere steder langs toglinja.

Lynnedslag fikk først skylda for at et sikringsanlegg gikk opp i røyk.

Men det var ikke den egentlige årsaken til brannen.

Brent fugl

Bane Nor fant etter hvert en brent kråke på stasjonen.

– Den satt på isolatoren, men kom borti ledningen og det ble en kortslutning. I dette tilfellet fungerte ikke vernet, forteller Bjørn Ståle Varnes, banesjef Vestfold-Telemark i Bane Nor.

Aftenposten har tidligere meldt at mye kan tyde på at en kråke startet brannen.

Nå slår Bane Nor fast at det var kråka som har skylda.

OMFATTENDE SKADER: Det er store skader i det tekniske rommet i Sandefjord stasjon etter brannen. Foto: Stefan Christensen / Spordrift

Tidkrevende

Det store problemet nå er at det tar tid å reparere skadene på sikringsanlegget. Anlegget er fra 1950-tallet og det er vanskelig å få tak i deler.

Noen deler plukkes fra andre anlegg rundt om i landet. Noe finnes på et delelager, og noen deler finnes fortsatt på markedet.

– I første omgang kommer vi til å bygge en enklere løsning for å komme i gang, men vi må bruke lengre tid på lage en tilsvarende løsning, forteller banesjefen.

Et sikringsanlegg styrer blant annet lyssignalene som lokfører forholder seg til langs togskinnene.

Færre tog i døgnet

Bane Nor mener de ligger godt an til å åpne strekningen for togtrafikk den 27. september.

Men ødeleggelsene etter brannen får likevel konsekvenser for togpendlerne i lengre tid.

– Vi må se på dette med Vy nå, men vi tror det er åtte til ti avganger i døgnet som vi ikke får til fremover, sier Varnes.

BRANN: Det brant godt i sikringsanlegget i Sandefjord. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Han anslår at kapasiteten på Vestfoldbanen blir redusert ett år frem i tid, som følge av skadene etter brannen.

– Hva vil du si til pendlerne?

– Det er bare å beklage. Dette ønsker vi ikke. Vi jobber på spreng med å få et tilbud igjen, svarer han.

Vy-sjef Gro Bakstad sier det er utrolig kjedelig å ikke kunne tilby kundene sine tilbudet de har krav på.

– Det er en sårbarhet vi ikke skulle ønske var der, sier hun til NRK.