To av selskapene må i tillegg betale til sammen 250.000 kroner av fortjenesten til statskassen. Økokrim mener dette er det firmaene har tjent på den ulovlige byggingen.

Saken startet da en hytteeier ønsket å rive og bygge opp igjen et nytt basseng, samt fylle opp terrenget. I strandsonen må man søke om dette, men det ble ikke gjort.

I en pressemelding onsdag skriver Økokrim at dette er en viktig sak. Ulovlig bygging i strandsonen fører til inngrep i naturen og begrenser allmennhetens tilgang til ferdsel langs kysten.

– Det påvirker også naturmangfoldet og kan også være økonomisk motivert. Økokrim håper at straffen som er ilagt, kan være et viktig signal til andre virksomheter om at de må sette seg inn i gjeldende regelverk, ha gode rutiner og være årvåkne slik at det ikke foretas inngrep i strandsonen uten at det foreligger nødvendig tillatelse, sier førstestatsadvokat i Økokrim Hans Tore Høviskeland.

For dette er det ene selskapet ilagt et forelegg på 300.000 kroner og inndragning av vinning på 200.000 kroner.

Et annet selskap har utført terrenginngrep ved utfylling av 150- 200 kubikkmeter sprengstein og cirka 200 kubikkmeter jordmasser på fritidseiendommen. For disse forhold er selskapet ilagt et forelegg på 500.000 kroner, skriver Økokrim.

Det tredje selskapet er ilagt et forelegg på 300.000 kroner og inndragning av vinning på 50.000 kroner for å ha utført rivning av det eksisterende svømmebassenget og grunnarbeider til oppføring av et nytt svømmebasseng og teknisk rom.

Saken er en del av et sakskomplekset som gjelder ulovlige inngrep i strandsonen i tidligere Tjøme kommune og ble anmeldt til Økokrim av Færder kommune i desember 2019.

Selskapene har fått frist til 15. januar 2022 til å ta stilling til om de vedtar forleggene.