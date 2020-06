Tidligere dømt for ran, vold og våpen

To menn fra grenlandsområdet ble i går pågrepet etter at politiet fikk melding om at en kvinne var ranet og bortført av bevæpnede menn.

– Sterk opplevelse

Søndag kveld ble mennene stanset i en dramatisk pågripelse. En av mennene ble bitt av en politihund.

Kvinnen skal ha kommet fysisk uskadd fra hendelsen.

– Hun er ikke fysisk skadd, men opplevelsene har vært sterke for henne, forteller politistasjonssjef Øystein Skottmyr til NRK mandag formiddag.

Øystein Skottmyr ved Kragerø politistasjon utelukker ikke at flere personer kan bli pågrepet i saken. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Han vil ikke si hva kvinnen som ble bortført har forklart i sine avhør. En av årsakene til det er at politiet ikke utelukker flere pågripelser, og at de derfor ikke vil si noe mer konkret.

Av samme årsak vil ikke Skottmyr opplyse hvilket forhold, om noe, det er mellom de involverte i saken.

Kan fengsles i morgen

Politiet omtaler de to mennene, som er født i 1983 og 1992, som mistenkte. De to vil avhøres i løpet av dagen, og i morgen vil de eventuelt bli fremstilt for varetektsfengsling, opplyser politiet.

– Vi satte i går i gang en stor teknisk og taktisk etterforskning. Dette fortsatte vi med utover natten, sier Skottmyr. Mandag vil denne etterforskningen fortsette, blant annet ved at åstedene vil bli nøye gransket.

Da politiet jaktet på gjerningsmennene på søndag, kom det meldinger om at de kastet forskjellige gjenstander ut av bilen.

– Politiet har funnet flere ting, og publikum har meldt fra om flere ting, men hva som har vært i disse bagene, ønsker vi ikke å kommentere før vi har hatt en samtale med dem som er pågrepet, sier Skottmyr.

Tidligere dømt mange ganger

Kvinnen som ble bortført på søndag, er ikke kjent av politiet fra tidligere. De to mennene omtales begge som kjenninger, altså at politiet har hatt med dem å gjøre.

En av mennene er dømt i mange tidligere saker. Han er blant annet dømt for trusler med kniv og balltre.

Fra slutten av 1990-tallet til i dag er han domfelt minst ti ganger, mest på grunn av vold, tyveri og narkotika. Han er også dømt for ulovlig oppbevaring av våpen, og for å ha tatt kvelertak på en politihund.