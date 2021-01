Saken startet våren 2017. Da var det flere som reagerte på de ansattes habilitet i en rekke saker.

Etter at NRK avslørte at byggesakslederen hadde tatt betalt for å fylle ut byggesakspapirer han behandlet selv ble det satt i gang gransking. Og den ansatte, Hans Petter Abrahamsen, ble suspendert.

Særlig ble forholdet mellom ansatte i kommunen og arkitekt Rune Breili gransket. Det kom også fram både Abrahamsen og byggesakslederen før ham, Harald Svendsen, hadde jobbet for arkitekt Breili i forskjellige perioder.

Høsten 2017 ble granskingsrapporten kommunen hadde bestilt lagt fram. Den avdekket alvorlige etiske regelbrudd og saksbehandlingsfeil, men ikke korrupsjon.

Kommunen oversendte deretter rapporten til politiet for vurdering opp mot korrupsjonsbestemmelsene i straffeloven.

Økokrim jobbet med saken i over to år. Den 30. april 2020 ble det kjent at to personer tiltales for grov korrupsjon. Arkitekt Rune Breili skal i hemmelighet ha hjulpet tidligere byggesaksleder Harald Svendsen med å tegne et nytt hus. Tjenesten skulle ifølge Økokrim ha kostet 50 000 kroner. Samtidig satt Svendsen og godkjente byggesøknader fra arkitekt Breili.

Svendsen er i tillegg forelagt en liste med 13 adresser der det skal være begått alvorlige feil. Han aksepterer heller ikke denne, ifølge advokat Knut Henrik Strømme.

Den andre tidligere byggesakslederen, Hans Petter Abrahamsen, har fått en bot på 15 000 kroner. Økokrim mener han har godkjent søknader uten å følge korrekt saksgang.

I dag er Tjøme en del av nye Færder kommune. Den nye kommunen har siden sammenslåingen i 2018 jobbet med å gå igjennom over 150 gamle byggesaker. Flere har måttet rive sine bygg.

Ingen hytteeiere er noen gang siktet eller tiltalt for å ha gjort noe galt. Men Færder kommune skal ha anmeldt tre stykker. Det er ikke kjent hvem dette er.

Alle har fram til nå nektet for å ha gjort noe galt. (30. april 2020)