Ifølge kommunen startet byggingen av hytta sommeren 2015. Eier Harald Svendsen jobbet da som byggesaksleder, men søkte aldri om tillatelse.

Hytta er plassert litt mer enn 30 meter fra stranden og inneholder oppholdsrom, kjøkken og bad. Dette er helt klart søknadspliktig, mener kommunen. Sønnen til Svendsen, som i dag eier hytta, mener det er feil.

Via sin advokat hevder han i et brev til kommunen at bygningen var unntatt søknadsplikt. I brevet viser de til at hytta ble satt opp uten kjøkken og bad, og at et var lov i henhold til den da gjeldende reguleringsplanen.

Tidligere byggesaksleder Harald Svendsen er en av flere som blir etterforsket for mulig korrupsjon i kommunen. Han har avvist alle anklager.

Ble tatt bilder av oppføringen

Kommunen skriver i sitt framlegg at eieren ikke kan dokumentere at hytta ble satt opp lovlig. I sakspapirene ligger det ved private bilder. Der ser man at plattingen blir støpt med løsninger for vann og kloakk. (Se faksimile.)

Denne grunnmuren ble satt opp ulovlig ifølge kommunen. Foto: Faksimile fra kommunens dokumenter

Kommunedirektøren anbefalte derfor at hytta skulle fjernes, og at området settes i den stand det var før hytta ble bygget. I tillegg ønsket administrasjonen å gi hytteeieren en frist på 8 uker, med varsel om tvangsmulkt på 20 000 kroner pluss 1000 kroner for hver dag som går etter dette.

Politikerne i Færder har vært svært uenige om saken. Blant annet har flere av representantene vært tydelige på at dette har vært å gå for langt. Likevel ble det onsdag et klart flertall for å rive hytta.

– Vi kommer til å klage på vedtaket, sier advokat Anne Tellefsen. Sammen med hytteeieren mener hun at det ikke finnes noe juridisk grunnlag for dette.

Dermed må politikerne behandle saken på nytt. Dersom de fastholder sitt vedtak, er det fylkesmannen som avgjør saken.

Under etterforskning

Den tidligere byggesakslederen har vært i hardt vær før. I dag er han under etterforskning. Sammen med en arkitekt og en annen tidligere byggesaksleder blir han etterforsket for mulig korrupsjon og tjenesteforsømmelse i Tjøme kommune.

Svendsen og de andre har hele tiden avvist at de har gjort noe galt. Økokrim har fortsatt ikke avgjort om noen skal tiltales i saken.

Høsten 2017 skrev Tønsbergs Blad og NRK flere saker sammen. Blant annet kom det fram at Harald Svendsen bygde både et hus og en hytte for private kunder mens han ledet byggesaksavdelingen kommunen.

NRK har i dag forsøkt å få kontakt med Harald Svendsen uten hell.