Først og fremst så ønsker vi å beklage til pasienten for de komplikasjonene som pasienten har fått.

I denne saken så er det et bor som er benyttet til å dele opp tannen som har frakturert. Dette kan skje i enkelte tilfeller, da det er krefter og vibrasjoner involvert under deling av en tann. I de aller fleste tilfellene blir slike deler skylt ut og tatt av suget vi benytter under operasjonen. Her har dette dessverre ikke skjedd.

Dersom kirurgen hadde hatt mistanke om at boret lå igjen i operasjonsområdet ville dette vært beskrevet i journalen og undersøkt med røntgenbilder. I ettertid er det selvsagt uheldig at dette ikke ble oppdaget på stedet. Pasienten hadde i et slikt tilfelle blitt henvist sykehusavdeling for videre oppfølging som pasienten nå er.

Det er viktig å påpeke at symptomene som pasienten beskriver er en relativt vanlig problemstilling etter fjerning av dyptliggende visdomstenner. Studier viser at fra 0.8-1.3% av pasienter kan få endringer i følelse i underleppe eller tunge etter kirurgisk fjerning av visdomstenner som ikke er brutt frem. De fleste av disse vil kunne få tilbake normal følelse.

I Colosseum Tannlege holder vi en høy faglig standard og setter pasienten i fokus. Vi er alltid interessert i å være i dialog med pasienten om de er misfornøyd med behandlingen. Her har vi ikke mottatt noen formell klage fra pasienten, og vi var derfor ikke klar over at det forelå komplikasjon før vi fikk epikrise fra Oslo Universitetssykehus.

Vi ønsker å gå i dialog med pasienten for å løse situasjonen videre på best mulig måte.

Kjetil Kaland, Chief Medical Officer, Colosseum Tannlege.