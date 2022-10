– Tannlege- og legetimer er det siste vi tar oss råd til

Victor Simonsen og Aurora Bonacucina (24) er begge lærerstudenter.

Ifølge dem er dette krevende år i livet, hvor det ikke er rom for å jobbe mye ved siden av studiene.

De må prestere og prioritere hver eneste dag.

Helsa er det de bruker aller minst penger på. Spesielt når «alt» har blitt dyrere.

– Det er en evig runddans. Jeg er bekymra for alle lege- og tannlegetimer jeg skulle møtt opp på de siste åra, men ikke har hatt penger til. Spesielt tannlege er en stor utgift som du helst må betale der og da, og det går jo ikke, sier Bonacucina.

– Hvilken følelse gir det deg?

– Jeg synes det er trist, for det er helsa og kroppen min det går ut over. Tannlege- og legetimer er det siste jeg tar meg råd til.

Måtte bruke alle sparepengene

Vennene har begge dyrekjøpte erfaringer.

De har ventet for lenge med å gå til tannlegen, noe som har endt med veldig høye tannlegeregninger.

Victor Simonsen forteller at han fikk litt støtte fra studentsamskipnaden til tannlegeregningene, men det dekket veldig lite. Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Verst var det for Victor Simonsen, som gikk med store smerter i munnen i mange måneder.

Det endte med at han måtte reise til spesialist og rotfylle.

Regninga ble til slutt på 15.000 kroner.

– Jeg måtte bruke alle sparepengene mine. Det gikk også utover mitt sosiale liv. Det har vært tungt og ensomt for jeg har ikke hatt råd til å være med på ting, sier 25-åringen.

– Men burde dere ikke heller prioritert en tannlegetime og droppa en studentkveld eller innkjøp av sminke og klær?

– Jo, men det er ikke mye penger vi bruker på det heller. Det som koster mest, er mat og et sted å bo, sier de to samstemte.

Bare den ene tannlegeregninga til Victor Simonsen endte på 8000 kroner. Det ble enda dyrere til slutt. Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Innrømmer at de ikke har råd

NRK har vært i kontakt med mange tannklinikker.

Nesten alle, og samtlige av de private klinikkene, forteller at flere kunder avlyser eller utsetter timene sine nå på grunn av dårligere råd.

Kari Nesse har vært tannlege i Skien i 40 år. Hun ser en tydelig endring nå.

– Veldig mange som får innkallelse til time ønsker å bytte eller utsette timen. Når de ringer, kommer de med den ene og den andre unnskyldninga. Så kommer det fram til slutt at de ikke har råd.

– Hva tenker du som tannlege om det?

– Å utsette en kontroll hos tannlegen kan føre til store plager og hull, som igjen kan få store økonomiske konsekvenser, sier Nesse.

Tannlege Kari Nesse i Skien forteller at det er spesielt unge som avlyser eller utsetter timer nå. Foto: Håkon Lie / NRK

Sliter med å betale for seg

Det er klare regler i Norge på hvem som får dekket tannlegeregninga.

Helfo har også en oversikt over hvilke tilstander som gjør at du får pengestøtte til hele eller deler av tannlegeregninga.

Direktør for tannhelse og forebygging i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Turid Kristoffersen, sier at flere nå søker om pengestøtte via NAV.

De har ingen talloversikt, men ser at mange sliter med å betale for seg, sier hun.

– Det er lenge siden vi har hatt så mange utestående beløp, eller ubetalte regninger, i tannhelsesektoren som vi har i år. Det er veldig trist.

– De som trenger det mest, har minst

Presidenten i Den norske tannlegeforening sier de er klar over at flere nedprioriterer tannlegebesøk i den tiden vi er i.

– Det er uheldig, samtidig som vi har forståelse for det, sier Heming Olsen-Bergem.

Han mener det verste med dette, er at de som trenger mest hjelp også er de som har minst å rutte med.

– Da snakker vi gjerne de yngste og de eldste. Vi anbefaler de yngste å benytte seg av rabattene de får helt fram til de er 22 år.

Olsen-Bergem er også med i det nasjonale tannhelseutvalget som er satt ned av regjeringa.

– Der jobber vi med å se helheten i tannhelsetjenesten, for blant annet å utjevne sosiale forskjeller. Vi skal levere arbeidet vårt innen juni 2024.

Colosseum Tannlege, som har 70 klinikker fordelt over hele landet, merker ikke tendensen i like stor grad.

– Få utsetter de rutinemessige timene sine, men så er også de fleste av kundene våre eldre, sier Chief Medical Officer Kjetil Kaland.

Han legger til at noen utsetter de store og dyre behandlingene, men at det har vært en trend helt fra koronapandemien.

Vil fjerne egenandelen for flere

Ståle Onsgård Sagabråten synes det er bekymringsfullt å høre at de ikke tar seg råd til lege- og tannlegebesøk. Han er fastlege, spesialist i allmennmedisin og leder av fagstyret Legeforeningen, og råder studentene til å prøve å prioritere egen helse.

– Det å forsømme helsa kan ha større kostnader senere og gi negativ effekt på livsførselen deres på et senere tidspunkt.

Derfor går Legeforeningen inn for at studenter, hvert fall de yngste av dem, skal skjermes ved at en fjerner egenandelen for de under 20 år.

– En liten ting som kan være enkelt å ordne opp i til en liten kostnad, kan bli noe som en må slite med over tid og bruke mye ressurser på hvis en forsømmer det, sier Ståle Onsgård Sagabråten. Foto: Privat

Han påpeker også at det finnes en del helsetjenester som er unntatt egenandel, men som kanskje ikke er like godt kjent for alle.

– Det ikke vil koste noe å oppsøke for eksempel fastlege hvis en er under 18 år og trenger psykoterapautisk behandling. Men også når det gjelder kroppslig helse, så er det viktig at en oppsøker lege når en ser at en har et behov.