Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Statsminister Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye anlegg for fornybar hydrogenproduksjon i Porsgrunn. Yara er blant de største utslippskildene av CO₂ i Norge.

Anlegget, som er Europas største av sitt slag, vil bidra til å kutte 40.000 tonn CO₂ i året ved full drift.

Yara har allerede redusert utslippene med 60 prosent fra 2005 og frem til nå, samtidig som produksjonen har økt med 22 prosent.

Regjeringen vil pålegge bedrifter med stort energiforbruk å kartlegge energibruken sin, og sender et forslag til forskrift om krav til regelmessige energikartlegginger på høring.

Støre understreket behovet for mer kraftproduksjon, både for å lage hydrogen på Herøya og for andre industriplaner i Norge.

Yara jobber kontinuerlig med å kutte enda mer utslipp og bli mer energieffektive, både ved bedriften i Porsgrunn og i hele systemet globalt. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er gjennomgått av NRKs journalister før publisering.

– Yara er en av våre stoltheter i industrien. De går nå foran med å produsere ammoniakk med hydrogen og er med på å kutte CO2-utslipp. Dette er et eksempel på å kutte utslipp og skape jobber.

Det sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han mandag åpnet det nye anlegget som skal produsere såkalt grønn hydrogen. Anlegget blir Europas største av sitt slag.

I det nye anlegget er det blant annet elektrolyserør som lager hydrogen. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Vi når en ny milepæl

Ved årsskiftet i 2022 kunne NRK fortelle at gjødselprodusenten på Herøya i Porsgrunn er ett av de største utslippspunktene for landbaserte bedrifter i Norge.

Konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara sier de allerede er godt i gang med å kutte utslippene.

Konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara tror på ytterligere CO2-kutt. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Vi har allerede redusert utslippene med 60 prosent fra 2005 og frem til nå. I tillegg har vi økt produksjonen med 22 prosent. I dag tar vi et nytt grep og når en ny milepæl.

Det fornybare hydrogenet, som produseres i det nye anlegget på Herøya, er råstoff til ammoniakkproduksjonen som igjen foredles til for eksempel gjødsel.

Vil kartlegge energibruk

Mandag kom også nyheten om at regjeringen vil pålegge bedrifter med stort energiforbruk å kartlegge energibruken sin.

– Veldig mange industribedrifter med høyt strømforbruk har et stort energieffektiviseringspotensial. Da er det viktig at når de får den kunnskapen, faktisk også iverksetter tiltak og investeringer for det, sier energiminister Terje Lien Aasland (Ap).

Med det nye anlegget kan Yara kutte 40.000 tonn CO₂ i året ved full drift. Konsernsjefen understreker at de jobber kontinuerlig med å kutte enda mer.

– Vi jobber med forbedringer hver eneste dag. Både ved bedriften vår i Porsgrunn, men også hele systemet vårt globalt, ser vi på hva vi kan gjøre for å bli mer energieffektive, sier Holsether.

– Behov for mer kraft

Regjeringen vil at de foretakene som bruker mest energi skal ha et særlig fokus på å bruke energien på en mest mulig effektiv måte.

Forslaget til forskrift om krav til regelmessige energikartlegginger sendes nå på høring.

– Regjeringen jobber langs flere spor for å få på plass mer kraft i årene frem mot 2030, og energieffektivisering er en sentral del i denne satsingen. Vi har tydelige forventninger til at de som bruker mest energi tar et særlig ansvar, sier energiministeren.

Statsminister Jonas Gahr Støre understreket behovet for mer kraftproduksjon. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Også statsministeren har tro på at regjeringens forslag om energikartlegging vil gi resultater på sikt.

Støre er tydelig på at det er et stort behov for mer kraftproduksjon.

– Både fordi det trengs kraft for å lage hydrogen på Herøya, men også fordi mange av de andre industriplanene vi har i Norge er avhengig av at vi klarer å utvikle mer kraft. Det kan komme fra vind på land og til havs, men også fra sol og andre kilder.