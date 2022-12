Ved Yaras fabrikker i Porsgrunn stiger det gråhvit røyk og damp ut fra fabrikkpipene.

Gjødselprodusenten er en av Norges største utslippspunkt på landbaserte bedrifter og årlig slippes det ut 800.000 tonn med CO₂.

Målet er at det skal bli tilnærmet null i fremtiden.

Ved Yaras ammoniakkfabrikk er de godt i gang med et pilotprosjekt som skal kutte noe av utslippene.

– Ved å bruke fornybar energi i stedet for fossil gass i prosessen, kuttes CO₂-utslippene, forklarer Lise Winther, direktør for prosjekt og teknologi ved Yara.

HÅP: Fabrikkdirektør Ole-Jacob Siljan og Lise Winther, direktør for prosjekt og teknologi ved Yara, har visjoner om å kutte i utslippene. Foto: veronica westhrin / nrk

Ammoniakk blir fremstilt av hydrogen i en kjemisk prosess. Pilotprosjektet går ut på å bytte ut hydrogen fra naturgass med elektrolyse.

– Her skal elektrolyseanlegget stå, sier Winther og viser NRK inn i en gammel fabrikkhall som bygges om til formålet.

Hun forklarer at de ved hjelp av strøm kan dele hydrogen fra oksygen i vann, uten den forurensede gassen.

Men for å elektrifisere driften, trenger Yara støtte fra myndighetene.

– Må jobbe sammen

– Vi trenger både store mengder med fornybar strøm for å muliggjøre prosjektet, og midler for å hjelpe oss gjennom den første fasen siden det her er verdens største prosjekt på elektrolyse.

Det forteller konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether.

Konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara. Foto: Guri Norstrøm / NRK

Industrien står for en stor andel av utslippene. Neste år skal Enova i gang med et punktutslippsprogram, og Holsether mener man nå står overfor en ny fase.

– Man er nødt til å gjøre enorme kutt for å nå klimamålene i Parisavtalen, og det kan vi bare få til hvis vi jobber sammen, sier Holsether.

– Det er viktig at vi får opp kraftproduksjonen i Norge. For å få til det vi ønsker, må vi ha mer kraft, sier Winther.

Ikke i rute

I høst kom en rapport som viste at Norge ikke er i rute til å nå klimamålene og MDG krever nå at regjeringen gjør mer for å bidra til en grønn norsk industri.

Leder i MDG, Arild Hermstad, sier Norge er nødt til å fjerne alle de store punktutslippene hvis vi skal klare å løse klimaproblemet.

MDG-leder Arild Hermstad Foto: Terje Pedersen / NTB

– Norge har fantastiske muligheter til å være helt ledende i verden på en industri som kutter utslippene sine til null, men da må selvfølgelig regjeringen få opp dampen. Dette haster, sier Hermstad.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide mener de er i gang allerede.

– Vi har styrket budsjettet til Enova med 30 prosent i det siste budsjettet, nettopp til slike tiltak. Totalt har vi brukt 2 milliarder kroner i den perioden vi har styrt, sier Eide.

Klima- og miljøministeren sier det er avgjørende viktig at industrien går i front når utslipp skal kuttes.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Foto: Mathias Moene Rød / NRK

– Jeg reiser veldig mye rundt i Norsk industri og ser alle de fantastisk spennende tiltakene som er der. Veldig mange er støttet av Enova, som ligger hos meg, og som vi nå har styrket.

Eide roser industrien for innsatsen de gjør for klimaet.

– Norsk fastlandsindustri har allerede kuttet 40 prosent av sine utslipp siden 1990, men har planer om å kutte 50 prosent til, av det de har igjen innen 2030. Det skal vi hjelpe dem med, sier Eide og fortsetter:

– Det går på å endre energikilder og endre reduksjonsmiddel i prosessen. Det går på karbonfangst og lagring, og alt dette stiller vi opp med fra regjeringen, sier Eide.