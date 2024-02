LO om lønnsoppgjøret: Krever lønnstillegg som gir økt kjøpekraft

Økt kjøpekraft blir et viktig krav i årets lønnsoppgjør. Det framgår av innstillingen til LOs representantskap i dag.

– Det er klart at mange av våre medlemmer setter sin lit til et solid lønnsoppgjør. Og det blir vår oppgave å ikke skuffe dem, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Fredag kom årets viktigste tall for lønnsoppgjøret. Teknisk Beregningsutvalg (TBU) har anslått prisveksten for 2024, et tall som legger grunnlaget for lønnsoppgjøret.

Anslaget fra TBU sier at prisene vil stige 4,1 prosent i 2024.

Lønningene må over dette hvis det skal bli økt kjøpekraft, ifølge LO.

Tallene fra TBU viser også at det ikke har vært reallønnsvekst i Norge siden 2015, perioden sett under ett.

LOs krav Ekspander/minimer faktaboks Hovedkravet er at lønningene må øke mer enn prisveksten.

I tillegg vil forbundet at lavtlønte skal ha et ekstra lønnstillegg i form av et kronetillegg.

Forbundet krever også en bred etter- og videreutdanningsreform.

Beredt på streik

I fjor resulterte lønnsoppgjøret i en storstreik som varte i mange dager. Streiken ble til slutt avblåst med et historisk godt lønnsoppgjør på 5,2 prosent.

Kommunene hadde en ramme for lønnsveksten på 5,4 prosent.

– Denne streiken viste solidariteten og samholdet i vår flokk, sa Følsvik under LOs represententskapsmøte tirsdag.

Streiken i fjor skremmer ikke LO-leder Peggy Hessen Følsvik, som er beredt på en ny storstreik under årets lønnsoppgjør.

Hun mener økte priser og renter gjør at folk sliter økonomisk, og at årets oppgjør vil handle om økt lønn og kjøpekraft.

– Etter år med høy inflasjon og et stadig tøffere rentenivå er økte lønninger det aller viktigste for våre medlemmer, sier Følsvik.

Årets lønnsforhandlingene starter 15. mars, og LO slår tydelig fast at oppgjøret skal snu trenden med flere år på rad med svekket kjøpekraft. Derfor blir anslaget for prisveksten et avgjørende nøkkeltall.

– Vi er beredt på å streike for å ta det som er rettferdig. Vi skal ha vår del av kaka, og vi skal ha en rettferdig fordeling, sier Følsvik.

Peggy Hessen Følsvik under streikemarkeringen på Youngstorget i Oslo under fjorårets storstreik. Foto: NTB

– Verdiskapinga skal fordeles rettferdig

Lønnsforhandlingene i 2023 skulle sikre reallønnsøkning for Norge. Men en generell årsprisvekst på rekordhøye 5,5 prosent, og en kjerneinflasjon som økte med 6,2 prosent, gjorde at folk flest fikk mindre å rutte med.

– Vi fikk i utgangspunktet et godt oppgjør i fjor. Så ble prisstigninga høyere enn forventet, og vi kom ikke ut med en reallønnsøkning, sier Følsvik.

Samtidig er Norges eksportinntekter historisk høye, og store deler av norsk industri har gode tider.

LO-lederen mener at de som har vært med på å skape disse verdiene skal ha sin del av verdiskapningen.

– Alle tall viser at det går godt i store deler av industrien. Det er veldig gode tider. Og denne verdiskapinga skal fordeles rettferdig. De siste åra har dette dessverre gått feil retning, sier hun.