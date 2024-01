Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Politiet mener teorien om drap og selvdrap i Stavern-saken er blitt styrket det siste døgnet.

Mannen i 50-årene kan ha drept sin samboer før han tok sitt eget liv.

Kvinnen, som er ansatt som lærer, er fortsatt savnet.

Politiet opprettholder drapssiktelsen mot kvinnen, til tross for den styrkede teorien om drap og selvdrap.

Politiet er også blitt enda sikrere på at ingen andre personer skal ha vært involvert i hendelsen.

Bistandsadvokat for den avdøde mannens etterlatte mener det er riktig at politiet opprettholder drapssiktelsen.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er gjennomgått av NRKs journalister før publisering.

På bakgrunn av etterforsking så langt vurderer politiet at grunnlaget for mistanke mot den drapssiktede kvinnen som svekket.

– Dette betyr at det ikke lenger foreligger skjellig grunn til mistanke, slik politiet vurderer saken nå, sier politiadvokat Ole Jacob Garder.

Han legger derimot til at dette ikke betyr at siktelsen mot kvinnen er frafalt.

– Det er naturlig at politiet jobber ut ifra flere teorier om hva som kan ha skjedd, og drapsteorien er fremdeles én av disse. Vi vurderer det derimot slik at denne teorien er svekket, sier han.

Politiet har jobbet i og utenfor parets bolig i Stavern frem til fredag ettermiddag.

Ifølge NRKs reporter har kriminalteknikere nå plombert døren til boligen og forlatt stedet. De tok også med seg en stor eske.

Politiet tok med seg en stor eske fra parets bolig i Stavern. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Foreløpig obduksjonsrapport

Det faktum at kvinnen ikke er funnet gjør saken krevende, ifølge Garder.

– For politiet gjør det at vi sitter med mange spørsmål vi ikke får svar på – vi har ikke fasiten på hva som har skjedd. Det gjør også at vi jobber videre med alle teoriene våre, selv om vektingen av dem nå er endret sammenliknet med da vi startet etterforskingen.

Politiadvokat Ole Jacob Garder. Foto: Lorentz Berg / NRK

Torsdag ettermiddag fikk politiet den foreløpige obduksjonsrapporten av mannen som ble funnet død. Den vil ikke politiet kommentere, av hensyn til etterforskingen.

– Den har gitt oss viktig informasjon som er med i vurderingen om at mistankegrunnlaget mot den siktede kvinnen er svekket.

Døren til parets bolig er plombert fredag ettermiddag. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Kritiserer politiet

Familien til den døde mannen er kritiske til at politiet formidler hypoteser og teorier til mediene.

Sol Elden er bistandsadvokat for de etterlatte. Foto: Terje Reite / NRK

– Familien finner det svært vanskelig at politiet formidler sine hypoteser og teorier i sanntid til mediene. Saken har svært mange ubesvarte spørsmål på nåværende tidspunkt. Jeg forventer at politiet etterforsker saken bredt og objektivt slik at de etterlatte kan få faktiske svar på hva som har skjedd, skriver Sol Elden i Elden Advokatfirma i en pressemelding.

Selv om politiet mener at mistankegrunnlaget mot den savnede kvinnen er svekket, er det ingenting i saken på nåværende tidspunkt som har gitt politiet grunnlag for å sikte avdøde for noen straffbar handling, legger hun til.

– Alle kan sette seg inn i at dette er vanskelig å stå i. Det er en helt ubegripelig situasjon, de har fått livene sine snudd på hodet, og hele media-Norge følger med. De leser stadig oppdateringer om hva politiet og andre tenker og tror.

NRK spør politiadvokat Ole Jacob Garder hvordan de stiller seg til kritikken fra familien.

– Vi har ikke funnet noe grunnlag for å beklage på nåværende tidspunkt. Vi har gått ut og sagt at mistankegrunnlaget er svekket, men siktelsen er ikke formelt frafalt.

Kvinnens familie tar det tungt

Også kvinnens familie har det tungt, sier familiens bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs.

Ellen Holager Andenæs er bistandsadvokat for kvinnens familie. Foto: Berit Roald

– Nå har hun vært savnet i flere dager, så det er klart de er svært bekymret.

Andenæs ønsker ikke å kritisere politiet for at kvinnen er drapssiktet.

– Nå må alt konsentreres om å finne henne og alle i området må ha øynene oppe.

Søker nå etter antatt omkommet

Etterforskingen så langt har ikke gitt politiet noen indikasjon på hva som har skjedd med den savnede kvinnen.

– Vi konstaterer at hun er borte og ikke har gitt livstegn fra seg siden etterforskingen startet. Av den grunn mener vi at det er grunn til å tro at noe kan ha tilstøtt henne og at hun antagelig er omkommet, sier Garder.

Politiet jobber fremdeles aktivt i nabolaget hvor paret bodde. Foto: Fredrik Hansen / NRK

Som en følge av dette vil politiet fredag starte søk etter antatt omkommet person med utgangspunkt i nærområdet.

– I saker der politiet leter etter savnede personer er det normalt at søket sentreres rundt området den savnede bor, forklarer Garder. Han forklarer videre at dersom det skulle komme faktabasert informasjon gjennom tips etter etterforskning vil politiet også vurdere andre søksområder.

Ønsker tips

Politiet har per nå ikke funnet grunnlag for å endre statusen som fornærmet til den omkomne personen, da de ikke vet hva som har skjedd med den savnede kvinnen, sier Garder.

– Vårt håp er derfor at vi klarer å finne henne slik at politiet og de pårørende til både den avdøde mannen og den savnede kvinnen får svar på hva som har skjedd.

Politiet er fortsatt interessert i informasjon fra vitner eller andre som kan ha informasjon som kan være til hjelp i kartleggingen av hva som har skjedd. Spesielt gjelder dette fra den 30. desember. Tipsnummeret til politiet er 476 96 500.

Politiet har i dag lagt brev i flere postkasser i samboerparets nabolag. Der ber de om tips i forbindelse med dødsfallet.

I et brev som er lagt i flere postkasser i Stavern ber politiet folk om å ta kontakt hvis de har opplysninger om saken. Foto: Håkon Lie / NRK