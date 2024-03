Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En død person er funnet i Stavern, og politiet undersøker om det kan være den savnede kvinnen.

Tidligere kriposetterforsker og rettsmedisiner mener det er gode muligheter for å finne dødsårsaken.

Politiet har ikke bekreftet identiteten, men setter funnet i sammenheng med den savnede kvinnen.

Det er tatt i bruk flere metoder i leteaksjonen etter kvinnen.

Været kan påvirke mulighetene for å finne dødsårsaken, spesielt hvis kroppen har vært utsatt for solpåvirkning og varme.

Bistandsadvokaten til kvinnens familie uttaler at det er en lettelse at hun er funnet.

Etter at funnet av en død person ble meldt rundt klokka 12.45 onsdag ettermiddag, har politiet blant annet drevet med sporsikring på stedet.

Når NRK besøker funnstedet torsdag formiddag er det satt ut lys og lagt ned blomster. Det er også rester av polititeip.

Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Politiet har ikke bekreftet at det er den savnede kvinnen i Stavern som er funnet. Men de setter saken i sammenheng med funnet av den døde personen.

Både fordi klærne kan stemme med den forsvunne kvinnen og fordi det ikke er meldt noen andre savnet i dette området.

De pårørende er varslet.

Området hvor kroppen ble funnet er ulendt og bratt. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Tror de vil finne dødsårsaken

Dersom det viser seg at det er den savnede kvinnen som er funnet, skal det være gode muligheter for å få svar, ifølge eksperter.

Tidligere leder av Kripos' åstedsgruppe Per Angel mener det vil være mulig å sikre biologiske spor, fibre og situasjonsspor på kroppen.

Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal / NRK

For selv om det er over to måneder siden kvinnen forsvant, har det vært kaldt og mer snø enn normalt i dette området i vinter.

– Dødsårsaken kommer de nok til å finne nå, sier Angel.

Dermed kan det utkrystallisere seg en rekkefølge på hendelsene i saken.

– Politiet må i tillegg sammenholde funn i boligen og på funnstedet. Da vil man sannsynligvis også finne ut om kvinnen har kommet seg til funnstedet på egen hånd eller blitt fraktet dit, sier Angel.

Været kan føre til utfordringer

Om det viser seg å være den savnede kvinnen, tror også tidligere rettsmedisiner Torleiv Rognum det vil være mulig for politiet å komme frem til dødsårsaken.

Men det avhenger av flere forhold, legger han til.

Tidligere rettsmedisiner Torleiv Rognum. Foto: Morten Waagø / NRK

Det kommer helt an på under hvilke forhold kroppen har befunnet seg, legger han til.

– Hvis vedkommende har ligget under snø det meste av tiden, ikke blitt flyttet til funnstedet og blitt oppbevart i kuldegrader, vil mulighetene for å finne dødsårsaken være svært gode.

SPORSIKRING: Krimteknikere fra politiet på funnstedet onsdag. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Men kroppen kan ha blitt utsatt for solpåvirkning og varme.

– Hvis det har vært noen dager nå før vedkommende ble funnet, vil det kunne forstyrre en del.

Såkalt situasjonsspor blir viktige nå, sier Per Angel.

Alt fra hva slags klær personen var iført, til i hvilken tilstand kroppen var i.

En lettelse for familien

NRK har vært i kontakt med bistandsadvokatene i saken torsdag formiddag, uten at de har noe de ønsker å kommentere.

BEVIS: Politiet tok med seg flere esker fra funnstedet. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

I går uttalte bistandsadvokaten til kvinnens familie at de kjenner på en lettelse.

– For de pårørende er det smertefullt at det nå synes å være på det rene at den savnede er død. Samtidig er det en lettelse at hun er funnet.

– Nå ser de muligheten til at en vanskelig periode i deres liv kan gå mot slutten.

Politiadvokat Ole Jacob Garder er ikke tilgjengelig for intervju, men har fått spørsmål skriftlig fra NRK. De er foreløpig ikke besvart.