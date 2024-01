Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Politiet har intensivert søket etter en savnet kvinne i forbindelse med en drapssak i Stavern.

Familien til kvinnen er bekymret for at drapssiktelsen kan ha påvirket mulighetene for å finne henne.

Bistandsadvokaten mener kvinnen skulle vært meldt savnet, ikke etterlyst internasjonalt, for å unngå inntrykket av en farlig kvinne på rømmen.

Familien har selv begynt å lete etter kvinnen på steder hvor hun pleide å gå.

Politiet har funnet en gjenstand i forbindelse med et større søk rundt boligen.

Totalt er det 21 personer fra Røde Kors samt politiet som leter etter kvinnen.

Lørdag morgen intensiverte politiet søket etter den savnede kvinnen i forbindelse med drapssaken i Stavern.

Bistandsadvokat for kvinnens familie, Ellen Holager Andenæs. Foto: Berit Roald

Familien til kvinnen er bekymret for at drapssiktelsen har preget mulighetene for å finne henne, forteller bistandsadvokat for kvinnens familie, Ellen Holager Andenæs.

Bistandsadvokaten mener kvinnen skulle vært meldt savnet, ikke etterlyst internasjonalt.

– Det blir et inntrykk av at dette er en farlig kvinne på rømmen, ikke en person som kan ligge ute et sted.

Torsdag ble det meldt at i tillegg til teorien om drap, undersøker politiet om at det kan dreie seg om drap og selvdrap. De undersøker også om kvinnen kan ha blitt drept først.

Hjullaster fjerner snø fra gata ved leiligheten. Foto: Theo Aasland Valen / NRK Røde Kors fortsetter søket etter den savnede kvinnen i Stavern-området. Foto: Theo Aasland Valen / NRK Politiet sperret av området rundt leiligheten etter funn av gjenstand lørdag formiddag. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Familien leter selv

Paret pleide å gå lange turer i Stavern-området, og familien har sammen med frivillige og venner begynt å lete på steder de vet at paret pleide å gå.

– Familien har tryglet politiet om å få lete etter henne, men de har møtt en kald skulder, forteller Holager Andenæs.

Etter det NRK får opplyst, har det ikke vært noen livstegn fra kvinnen siden 30. desember. Det har falt svært mye snø i Stavern-området fra da og frem til drapsetterforskningen startet 2. januar.

– Familien er bare interessert i å finne henne så fort som mulig, uansett om hun er død eller levende, avslutter bistandsadvokaten.

Mannskaper startet søket utenfor boligen i Stavern. Nå er de spredd rundt i Stavern. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Forståelse for pårørende

Politiadvokat Ole Jacob Garder. Foto: Lorentz Berg / NRK

Politiadvokat, Ole Jacob Garder, skriver i en e-post til NRK at politiet har forståelse for at de pårørende på begge sider opplever saken som en stor belastning.

– Vårt håp er at vi raskt kan finne den savnede kvinnen slik at de etterlatte og politiet får klarhet i hva som har skjedd.

Garder mener det har vært viktig for politiet å utforske alle teorier og ikke låse seg til én retning.

– I saker som denne vil vektingen av disse teoriene noen ganger endres etter hvert som etterforskningen og bevisbildet utvikler seg, skriver politiadvokaten.

Funn av gjenstand

Lørdag rundt klokken 11.10 bekreftet innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt, Marius Dale, at det var funnet en gjenstand i forbindelse med et større søk rundt boligen.

Innsatsleder, Marius Dale, beskriver søket som krevende med tanke på kulda. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Området ble avsperret med sperrebånd, all graving ble satt på pause og kriminalteknikere var på plass.

Politiet har foreløpig ikke gått ut med hva som ble funnet.

Klokken 13.00 ble det meldt at gravingen rundt boligen fortsetter og letemannskapene er ute igjen, men nå spredt rundt i området.

Totalt i søket er det 21 personer fra Røde Kors samt politiet som leter etter den savna kvinnen.

– Vi håper at det blir gjort et funn både med hensyn til etterforskningen og de etterlatte. Vi håper også på andre spor som kan berike etterforskningen.

To hundeekvipasjer fra Norske Redningshunder deltar også i søket.

Det er lagt ned droneforbud mellom klokka 09 og 16 i Stavern for helgen.

Lørdag morgen ble det funnet en gjenstand som kan være relevant for drapssaken i Stavern. Foto: Theo Aasland Valen / NRK Krimtekniker var på plass. Foto: Theo Aasland Valen / NRK Området rundt huset ble avsperret. Foto: Theo Aasland Valen

Søket avsluttet for dagen

Klokken 16.00 lørdag informerte politiet at søket avsluttes for dagen, men skal gjenopptas søndag morgen.

Politiet vil ikke si noe om eventuelle funn, i følge NTB.

Søket ble avsluttet med en oppsummering sammen med de frivillige.

– Det har vært et krevende arbeid. Det er kaldt og mye snø. Vi fortsetter på samme måte i morgen tidlig. Nå oppsummerer vi hva som er gjort, og hva som skal gjøres fremover, sier Dale til pressen som er på stedet.

Politiet skal også vurdere om det skal kalles inn flere ressurser, for eksempel droner, og om søket skal fortsette også inn i neste uke.