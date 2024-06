Da Martin ble assistent, fikk han også en bestevenn og samboer

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Martin Østland var arbeidsledig og uten utdanning da han fikk prøve seg som personlig assistent.

Martin fikk fort kjemi med sin nye sjef, Daniel Maudal. Han har en muskelsykdom som gjør at han trenger praktisk hjelp.

Nå reiser de verden rundt for å oppfylle Daniels drømmer og inspirere andre til det samme.

De fleste som jobber som personlig assistent liker arbeidsplassen sin og føler at jobben er meningsfull, ifølge ny rapport.

Martin Østland (26) skyver Daniel Maudal (30) over grusplassen, opp en bratt rampe og inn på badet.

Så leter han fram barbermaskinen fra toalettmappa til Daniel.

– Gud forby om linjene ikke blir rette, sier Martin konsentrert og prøver å tilfredsstille sjefens krav.

Sjefen, en besinnet sørlending, trenger hjelp til det meste av praktisk karakter.

Da Martin fikk jobben som assistenten hans, endra livet seg totalt.

Arbeidsledig og uten papirer

Martin er hjemme hos foreldrene på et fargerikt, maksimalistisk småbruk utenfor Kragerø.

De neste par dagene er Daniel også på besøk. Her skal de chille, spise mors mat og kanskje hilse på de nye kalkunene – alt mens Martin er på jobb.

For et par år tilbake så hverdagen annerledes ut.

Martin var arbeidsledig og følte at dagene var kjedelige og meningsløse.

Ved en tilfeldighet ble han spurt om å steppe inn som vikar for en av Daniels assistenter.

En fyldig CV var ikke nødvendig.

Daniel har en sjelden muskelsykdom som svekker muskulaturen gradvis og kan ikke helbredes.

De to fikk fort kjemi – og vipps var han assistent på fulltid.

Finnes ingen jobb han heller vil ha

Det er straks ti år siden retten til BPA ble innført for personer med langvarig og stort praktisk behov. Likevel opplever Martin at yrket hans er ukjent.

Selv er han glad for å ha blitt introdusert for dette.

– Jeg har signert livstidskontrakt. Han blir ikke kvitt meg, garanterer Martin.

Det er sjelden vare, for fem store BPA-leverandører NRK har snakka med, sier at utskiftning i assistentgruppa er en stor utfordring.

– Å være BPA-assistent er en ufaglært jobb og lønnes i tråd med det. Hos aktører med tariffavtale lønnes ufaglærte relativt godt. Likevel er det et faktum at det er høyere turnover i ufaglærte yrker, sier Jon Torp, divisjonsdirektør i Humana.

Selv om utfordringen er stor, forteller flere av BPA-leverandørene at assistentyrket har fått litt høyere status og at de står litt lenger i stillingen sin enn før.

Det er også i snitt dobbelt så mange søkere per utlyste jobb i fjor sammenlignet med i 2022.

Hva er greia med personlig assistent? Ekspander/minimer faktaboks Fra 1. januar 2015 ble det innført en rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer under 67 år med langvarig og stort behov for praktisk assistanse.

Målet med en BPA er å gi personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre hverdagen selv.

Det er brukeren selv som organiserer og leder arbeidet til assistentene.

Det er kommunen som har ansvaret og de vurderer hvor mye hjelp den enkelte pasienten skal få.

I Norge har 4.313 personer et aktivit BPA-vedtak (2023). Det er rekordmange. Kilde: Helsenorge.no og Regjeringen.no

Bygget livet rundt kompisen

Daniel har blitt langt mer enn en sjef for Martin.

I fjor høst flytta de sammen i en leilighet i Mandal. En tredje kompis og assistent, Anders Aase (32), bor også i kollektivet.

– Det er klart det oppstår utfordringer av og til, men vi er gode til å prate om det, synes Daniel

Noen av utfordringene skaper kompisene også selv.

– Jeg synes det er gøy å bryte normene med Daniel – få til det andre tror er umulig, sier Martin.

Til nå har de gått fjeltur, dratt på seiltur og vært på roadtrip i Australia.

Den fire måneder lange kjøreturen har de fått mye oppmerksomhet for.

Team Maudal kaller de seg. Målet er å vise fram en ordning som fungerer godt for både personen med funksjonsnedsettelse og assistentene.

Martin og de andre assistentene har sagt de vil gjøre alt de kan for å oppfylle Daniels drømmer.

Og selv om Daniels lunger kollapset to ganger i løpet av Australia-reisen, besto turen av å krysse av en rekke punkter på bucketlista deres.

ROADTRIP: Her er kompisene på reise i Australia. Foto: Simen Hinderaker CHECK: Nå kan de krysse av operahuset i Sydney på bucketlista. Foto: Simen Hinderaker FJELLGEITER: Martin og Anders bar Daniel opp på Preikestolen. Foto: Espen Hatleskog SEILER: Gjengen feirer Daniels 30-årsdag på en seilbåt i Albania. Foto: Privat

Denne sommeren er planen å bryte barrierer på reise i eget land.

– Livet hadde nok sugd uten deg

Når leiligheten i Mandal blir for kjedelig og store stunt for krevende, tilbringer de gjerne tid hos familien til Martin.

Her har toalettet armstøtter, dusjen en stol, trappene har rampe og kjøkkenet er fylt med søte fristelser.

– Det er lett å se hvor omsorgen til Martin kommer fra. Jeg føler meg som hjemme her, sier Daniel.

Martin føler seg viktig fordi han ser forskjellen han utgjør. Samtidig er han tydelig på at jobben hans er like viktig for han selv.

– Å jobbe for Daniel har gjort livet mitt hundre prosent bedre, garanterer Martin og snur seg mot kompisen.

– Livet hadde nok sugd uten deg.