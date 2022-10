Veierland i Vestfold og Telemark er en bilfri øy med 100 fastboende. Ferga er livsnerven som knytter øya til livet på fastlandet.

Men innbyggerne må belage seg på å fortsatt betale for fergeturen av egen lomme.

Velforeningsleder Anne Veierland på ferga M/F Jutøya på vei til den bilfrie øya Veierland i Færder kommune. Foto: Veronica Westhrin / NRK

Regjeringen ønsker å redusere levekostnadene til alle fergereisende i hele Norge. Fergetakster blir halvert. Øyer og samfunn uten vei til fastlandet får gratis ferge.

Intensjonen med regjeringens forslag til flere gratis ferger er at det skal være enklere for folk å bo i distriktene.

Men, fullt så enkelt er det ikke.

Langs hele Norgeskysten er det bilfrie øyer som ikke er inkludert i ordningen.

Forstår ikke hvorfor de ikke får fergestøtte

De fastboende på øya Veierland i Tønsbergfjorden bruker sykkel og ferge som framkomstmiddel.

Trillebårene som står på rekke og rad ved kaia har blitt øyas varemerke. De brukes for å frakte ting innbyggerne skal ha flyttet på.

Anne Veierland er leder av velforeningen på øya. Øyboerne ønsker å være så grønne og miljøvennlige som mulig, sier hun.

– Vi vil ikke ha biler her. Det vil jo ødelegge sjarmen.

Anne Veierland på vei til fergeleiet. Trillebårene på Veierland har blitt et av øyas varemerker. De brukes til å frakte ting på den bilfrie øya. Foto: Veronica Westhrin / NRK

Velforeningslederen synes det er vanskelig å forstå logikken i at det kun er bilferger som kommer inn under ordningen.

– Det er høyst merkverdig at det går på biler som fraktes. Det er vi innbyggere som betaler billetten vår. Vi får den ekstra kostnaden av å bo på en øy, sier hun.

Veierland mener støtte til gratis ferge kunne gjort det mer attraktivt å bo på øya.

Øysamfunnet ønsker heller ikke å innføre biltrafikk for å få mulighet til å komme inn under støtteordningen.

– Det er veldig rart at vi skal bli straffet for å være en bilfri øy. Det hadde vært helt på sin plass at vi kunne fått gratis ferge, sier hun.

Langs hele kysten er det pendlere som ikke får dekket transporten til havs. Det er altså kun ferger som frakter biler som er gratis. All annen persontrafikk koster penger. Denne hurtigbåten å sambandet Bodø-Svolvær blir ikke gratis. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Øysamfunn som bruker hurtigbåt får heller ikke en krone på statsbudsjettet.

– Helt bakvendt

Anine Stausland sykler rundt på den bilfrie øya mellom Færder og Sandefjord.

Hun er vara kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Færder kommune og bor på Veierland.

– Det er skikkelig bakvendt. Poenget med gratis ferge er at det skal gjøre det enklere for folk å bo på spesielle steder som trenger fergesamband.

Anine Stausland sykler rundt på den bilfrie øya Veierland. Hun er vara kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Færder kommune. Foto: Veronica Westhrin / NRK

Fergen er livsnerven på Veierland, mener hun.

– Ferga vår transporterer skolebarn, mat og beredskap og alt vi trenger her, sier Stausland.

Det gode liv i hele Norge

Med forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram torsdag i forrige uke, mener regjeringen at de har oppfylt løftene fra Hurdalsplattformen.

– Regjeringen jobber for at folk skal kunne bo, arbeide og leve gode liv i hele Norge, skriver kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i en pressemelding om statsbudsjettet.

Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra Samferdselsdepartementet til denne saken.