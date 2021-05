Smitteutbruddet i Telemark: 70 nye smittede

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I Porsgrunn er det registrert 31 nye smittede siste døgn. Det er det høyeste tallet til nå i pandemien.

Smitten i grenlandskommunene økende. Akkurat nå er Skien og Porsgrunn blant kommunene med landets høyeste smittetrykk.

I Telemark er det registrert 70 nye koronasmittede det siste døgnet.

– Situasjonen er fortsatt veldig alvorlig, sier ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss.

Ber folk være hjemme

Ifølge Kåss er det flere tusen personer i karantene og ventekarantene. Han er tydelig på at folk må bidra.

ALVORLIG: Ordfører Robin Kåss ber folk holde seg hjemme. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Nå må innbyggerne være mest mulig hjemme og treffe færrest mulig andre.

Russetiden er avlyst. Det blir ikke mulig å feire id slik folk pleier. 17. mai blir digital og hjemme i hus og hager.

– Vi håper de kraftfulle tiltakene vi har satt inn kan bidra til å snu denne trenden. Det er det som trengs for å slå dette tilbake.

– Vi er i yttergrensen av hva vi tåler

I nabokommunen Skien er 326 smittet med korona i mai. Grenlandskommunene Skien, Porsgrunn og Bamble innførte tiltaksnivå B natt til søndag, med egne lokale restriksjoner i tillegg.

Ordfører Hedda Foss Five er bekymret for at folk skal bryte reglene.

BEKYMRET: Ordfører Hedda Foss Five sier at kommunen er i yttergrensen av hva de tåler av smitte nå. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Vi ser at det skjer. Hvis ikke hadde vi ikke hatt så høye smittetall. Selv om været er fint og festhelg, så er det ikke tid for sosiale samlinger nå.

Politiet har lovet kommunen å følge opp med sanksjoner dersom reglene brytes.

– Vi er i yttergrensen av hva vi tåler nå. Vi har alle menn og kvinner på jobb. De jobber dag, natt og hellidager.

Foss Five er klar på at de ikke takler mer smitte uten å få hjelp fra nasjonale myndigheter.

– Vi har tynet apparatet maks. Vi klarer det så langt, men jobber intenst for at det ikke skal bli større smittespredning. Da vipper vi over kanten.

Kommuneoverlegen i Skien gikk ut med en bønn til folk før utfartshelgen. Hun er bekymret for at den økende smitten fører til overbelastning for smittesporerne.

SMITTETRYKK: I Skien har 326 personer fått påvist koronasmitte i løpet av de 13 første dagene av mai. Foto: Per-Åge Eriksen

– Dette finner vi oss ikke i

Fredag ble det klart at regjeringen vil endre vaksinekøen, og fortsette geografisk skjevfordeling.

Porsgrunn er en av kommunene som må gi fra seg vaksinedoser for at andre skal få flere.

Ordføreren vil jobbe for å gjøre om på denne avgjørelsen.

– Dette finner vi oss overhodet ikke i. Det er urettferdig. Det er ulogisk. Det må bero på totalt manglende medisinsk kunnskap, sier Kåss, som også er lege.

Han forstår ikke hvorfor de som fikk utbruddet først, og er ferdig med utbruddet, skal få flere vaksiner enn kommuner som nå står midt i et stort utbrudd.

– Dette må jeg nærmest se på som et arbeidsuhell. Jeg forventer at regjeringen så snart som mulig retter opp i denne feilen.