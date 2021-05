– Nå bør russefeiringa bli avblåst, seier ordførar i Skien Hedda Foss Five til TA.

Ifølgje ordføraren i Skien er alle ordførarane i Grenland samde om dette. Five tek opp problemstillinga i eit formannskapsmøte

Til avisa fortel Five at det over 20 russ som er smitta i kommunen, og at mange av desse har veldig mange nærkontaktar

NRK oppdaterer saka.