Hardt ungdomsmiljø fikk skolen til å tenke nytt

Fjoråret var vanskelig for både elever og lærere ved Mæla ungdomsskole i Skien.

Elevene ble ofte irettesatt og var misfornøyde. Lærerne var slitne og fikk ikke gjort jobben sin, forteller miljøterapeut Ida Vik.

I friminuttene hadde niendeklassingene Quasim Mohammed og Erlind Thaqi ikke stort å finne på. De kjedet seg.

Men så valgte skolen å lytte til elevene, og nå har gutta fått en ny giv. Les også: På denne skolen avtar mobbingen hvert eneste år

Har egne trygghetsledere

En av de største endringene er at elevene har fått mer ansvar.

43 av skolens 360 elever har gått på kurs og fått egne ansvarsområder.

De er nå trygghetsledere og aktiv-ledere og skal blant annet ordne med aktiviteter i friminuttene.

Qasim og Erlind setter pris på tilliten fra lærerne.

– Det er mye lettere og gøyere å komme på skolen nå, forteller Qasim.

– Nå har det forandra seg og det er mye bedre, legger Erlind til.

BEDRE HVERDAG: Qasim Mohammed (13) og Erlind Thaqi (14) har fått mer ansvar og føler skolemiljøet har blitt bedre. Foto: Bettina Olie Bjerkholdt / NRK

Nye regler og tiltak

Skolen tok også en kikk på sine egne regler, og fant ut at noen av dem kanskje var litt unødvendige og var mye av grunnene til konflikten mellom elev og lærer.

Nå blir ikke elevene dytta ut døra i friminuttene lenger. De får lov til å bli inne, hvis de vil.

Elevene får også ha mobilene sine, men de kan ikke ta bilder og video.

Skolen har også kjøpt inn flere spill og bordtennisbord. Det er elevene selv om står for utlånet.

– Vi har merket at de som synes skole kan være kjedelig og utfordrende, føler mer mestring nå. De har vært med på å organisere skolen og fått mye mer ansvar, forteller miljøterapeuten.

Endringene skolen har gjort, roses av Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

– Ikke noe hokuspokus

Mye av det Mæla ungdomsskole har gjort er nemlig helt i tråd med anbefalingene til FUG.

De mener det er viktig at elever og foreldre blir involvert i arbeidet med skolemiljø.

– Ut fra det vi får opplyst, ser det ut til at man har tatt skoledemokratiet i bruk og at det har gitt avkastning – i alle fall på kort sikt, sier leder for FUG, Marius Chramer.

HÅPER SKOLEN ER PÅ RIKTIG VEI: Leder av FUG Marius Chramer mener det er positivt å gi elever ansvar på sin egen skole. Det ligger mye læring i det å ha tillit og ansvar, sier han. Foto: Marius Fiskum / Marius Fiskum

Han tar samtidig forbehold om at han «uttaler seg på et syltynt grunnlag i denne saken».

– Dersom elevene og skolen melder om en bedring, så er det strålende nyheter. Men å gå fra et dårlig til et godt skolemiljø, er ikke noe hokus pokus, så her gjelder det å følge med og følge opp.

Spesielt bør skolen følge med på tiltaket med å tillate telefoner i skoletiden, synes Chramer. Konflikter kan bli flyttet over i den digitale verden, påpeker han.

– Tar det kjempeseriøst

Rektor ved skolen, Anne Ragnhild Kjær Sti, forteller at de merker stor endring når det gjelder trygghet og trivsel på skolen.

Tilbakemeldingene hun har fått fra lærerne, er at dette betyr mye for arbeidet med læring og lærelyst i klasserommet.

– Mæla trygghetsteam er noe av det fineste prosjektet jeg noensinne har vært med på og er blitt en katalysator i vårt forebyggende arbeid.

Miljøterapeut Ida Vik mener forandringen har gått over all forventning. Hun skryter av elevene.

ET HEFTIG ÅR: Skolen har lagt bak seg en vanskelig tid, og håper nå på en bedring, sier Ida Vik som er miljøterapeut på Mæla ungdomsskole. Foto: Bettina Olie Bjerkholdt / NRK

– De er flinke og har tatt dette kjempeseriøst.

Vik har også lagt merke til at ungdommene tar mer vare på utstyret de har fått ansvar for. Det kjenner Qasim og Erlind seg igjen i.

– Vi føler at vi har noe vi kan gjøre. Vi har ansvar til å passe på utstyret, men man føler at man gjør mye mer, sier Erlind.

NRK opplyser om at saken er oppdatert med sitater fra rektor.